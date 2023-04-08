ТОП-3 вкусных рецепта пасхальных куличей, которые удивят ваших близких

Совсем скоро россияне будут праздновать Пасху. Традиционно в этот день подают на стол не только крашеные яйца, а также сдобу – куличи. Здесь мы собрали для вас самые необычные рецепты этого блюда.

Морковный кулич

Такая выпечка станет украшением стола за счет своего яркого цвета. Блюдо получается в меру сладким, а тесто выходит воздушным и нежным.

Ингредиенты:

Мука (500 грамм)

Яйцо (3 штуки)

Морковь (1 штука)

Сливочное масло (30 грамм)

Сахар (100 грамм)

Соль (1 щепотка)

Дрожжи прессованные (20 грамм)

Молоко (200 грамм)

Рецепт:

Растворите дрожжи в теплом молоке. Добавьте сахар и немного муки. Перемешайте и дайте постоять минут 30. Добавьте яйца, растопленное масло, муку и соль. Замесите тесто. Морковь нарежьте на кружки и тушите в небольшом количестве воды до мягкости. Затем мягкую морковь разомните вилкой. Если хотите, чтобы не было явных кусочков, а тесто с морковью было более однородное, то воспользуйтесь погружным блендером. Затем вмешайте морковь в тесто. Дайте ему подойти в тепле в течение часа. Тесто обомните. Выложите в специальные формы для куличей. Дайте постоять минут 10-15 в тепле. Затем поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Готовые куличи остудите и смажьте любой глазурью или шоколадом. Посыпьте кондитерской посыпкой.

Кулич-краффин с шафраном

Неимоверную популярность набирает новый вид кулича — краффин. Это новый вид выпечки, пришедший к нам из Австралии. В начинку также можно добавлять более привычные орехи, сухофрукты, цукаты.

Ингредиенты:

Мука (350 грамм)

Яйцо (2 штуки)

Сахар (70 грамм)

Шафран нити (1 чайная ложка)

Сливочное масло (140 грамм)

Молоко (70 грамм)

Сливки 20% (40 грамм)

Дрожжи свежие (20 грамм)

Изюм (50 грамм)

Клюква вяленая (50 грамм)

Миндальные лепестки (50 грамм)

Апельсиновый сок свежевыжатый (100 миллилитров)

Рецепт:

Сухофрукты залить апельсиновым соком и оставить на несколько часов. Замочить шафран в небольшом количестве воды. Дрожжи и сахар развести в теплом молоке и сливках. Поставить в теплое место для поднятия пенной шапочки.

Растопить сливочное масло и слегка остудить. Взбить яйцо, желтки и сахар в пышную пену. Муку просеять, добавить молочно-дрожжевую и яичную массы, добавить процеженную шафрановую воду, сливочное масло и замесить тесто.

Накрыть миску с тестом пленкой и поставить в теплое место на 2 часа. Разделить тесто на 3 части, накрыть пленкой и снова оставить на 10 минут.

Каждую часть теста раскатать в тонкий пласт (чем тоньше, тем лучше), смазать размягченным сливочным маслом.

Посыпать сухофруктами, миндальными лепестками, скатать в рулет. Разрезать рулет вдоль, отступив от начала пару сантиметров. Закрутить улиткой одну половину рулета к началу, вторую половину закрутить, поднимая и укладывая поверх первой.

Поместить куличи в разъемные формы для кулича (диаметр 12 см) и оставить на 20 минут. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30 минут. Готовый кулич-краффин посыпать сахарной пудрой.

Пасхальный кулич-кекс Симнель

Рецепт этого нежного, ароматного и необычайно вкусного кулича пришел к нам из глубины веков, когда в Англии стали появляться христианские общины и обосновался обычай празнования Пасхи. Появилась традиция дарить вареные раскрашенные яйца. Симнель оформляют марципаном. В центр помещают пасхальную антрибутику: фигурки цыплят, зайцев, цветы, Христа, ангелов, шоколадные или марципановые яйца.

Ингредиенты:

Мука (230 грамм)

Разрыхлитель (1 чайная ложка)

Пряничные специи (1 чайная ложка)

Сливочное масло (170 грамм)

Яйцо (3 штуки)

Молоко (3 столовые ложки)

Клюква вяленая (30 грамм)

Изюм (30 грамм)

Цукаты (50 грамм)

Финики без косточек (30 грамм)

Чернослив без косточек (30 грамм)

Миндаль измельченный (50 грамм)

Лимонная цедра (1 чайная ложка)

Апельсиновая цедра (1 чайная ложка)

Сахар ванильный (2 столовые ложки)

Абрикосовый джем (30 грамм)

Марципан (500 грамм)

Рецепт:

Подготовим сухофрукты: чернослив и финики мелко нарезаем, изюм промываем и просушиваем. Добавляем в сухофрукты и цукаты 2 столовые ложки муки и хорошо перемешиваем.

В чашку просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и пряничные специи (имбирь, гвоздика, бадьян, корица, перец душистый, кардамон). В чашке взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром до пышной массы, вбиваем по одному яйца, добавляем молоко, всыпаем муку с разрыхлителем и специями, еще раз все хорошо перемешиваем. В получившуюся пышную массу добавляем цедру лимона и апельсина, цукаты и сухофрукты, измельченный миндаль. Все аккуратно перемешиваем до однородной массы.

Выкладываем тесто в форму и запекаем в заранее разогретой духовке при температуре 160°С 90 минут, затем накрываем верх фольгой и запекаем еще 40 минут. Центр кекса проверяем на готовность зубочисткой через 1 час.

Достаем форму из духовки, даем кексу полностью остыть и разрезаем вдоль пополам. Смазываем нижнюю часть абрикосовым джемом, накрываем верхней частью. Раскатываем пласт из марципана по диаметру кекса, по желанию фигурно обрезаем края. Смазываем верх кекса небольшим количеством абрикосового джема и покрываем пластом из марципана.

Украшаем цветными шарами из марципана. Посыпаем цукатами и украшаем по центру пасхальными фигурками.