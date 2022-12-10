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5G в небе: что нового появилось в авиаотрасли России? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие нововведения появились в авиации РФ в этом году

5G в небе: что нового появилось в авиаотрасли России? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Двумя неделями ранее издание «Bloomberg» сообщило о намерении Европейского союза распространить услуги 5G на борту самолетов. Таким образом, представители ЕС хотят обеспечить пассажиров возможностью звонков и передачи данных на определенных частотах во время полета.

Тем временем, авиаотрасль России тоже не стоит на месте. Однако в этом году новости, связанные с российской авиацией, скорее относятся к переходу на отечественные системы связи и разрешением использования неоригинальных запчастей из-за санкций. Об этих и других нововведениях авиации РФ – рассказали в обзоре СИА-ПРЕСС.

В РФ могут разрешить использование аналогов для самолетов

В Минтрансе РФ подготовили проект постановления правительства, разрешающий техническое обслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных компонентов. Об этом стало известно из проекта, размещенного на портале правовой информации.

«Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности. Данная мера позволит российским эксплуатантам воздушных судов (ВС) и организациям по техническому обслуживанию ВС и их компонентов значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка ВС в РФ», – написано в документе.

Отметим, что запуск собственного производства для замены части иностранных запчастей в России и их сертификация «займет значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий». Также авторы проекта отмечают, что такой временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок в РФ.

Упор на восстановление системы связи ACARS

Российские авиакомпании планируют восстановить работу системы передачи текстовых сообщений между самолетом и диспетчерами ACARS. Данное решение связано с отказом иностранных глобальных провайдеров предоставлять услуги отечественным авиакомпаниям из-за санкций. Об этом сообщили в информационном портале ato.ru со ссылкой на заместителя генерального директора авиакомпании «Азимут» Виктора Соломенцева.

По словам главы «Азимута», в компании уже провели успешное тестирование работы ACARS с помощью своих наземных станций совместно с «Аэрофлотом». Работы по проверке системы проводилась на всех типах воздушных судов, используемых в авиакомпании. Виктор Соломенцев также сообщил, что в случае получения государственных субсидий на развитие отечественного аналога системы ACARS, то почти за год работы компании удастся установить в аэропортах страны и в местах пролегания воздушных трасс порядка 50 наземных станций связи.

Отметим, что впервые система ACARS была внедрена в 1978 году. Она используется для передачи коротких сообщений между летательным аппаратом и наземными станциями через прямую радиосвязь или спутниковые системы. По каналу связи передается информация об основных этапах полета, данные для полетного плана, данные о состоянии систем воздушного судна и технические сообщения от диспетчеров или экипажа.

Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

30 октября 53 российские авиакомпании полноценно перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. Это связано с вступлением в силу постановления правительства РФ об установке российских информационных систем бронирования. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

У авиакомпаний стоял выбор между двумя системами: «Леонардо» PSS от разработчика «Сирена-Трэвел» и ТАИС PSS от разработчика «Онлайн резервейшн систем».

Переход на российское программное обеспечение связано с намерением защитить персональные данные пассажиров и заменить зарубежные системы бронирования. Основные сервисы доступны для россиян как онлайн, так и офлайн. С помощью сервисов можно приобрести билеты, обменять и оформить их возврат, выбрать место, купить багаж и выполнить другие дополнительные услуги.

Санкции лишили пассажиров авиакомпании музыки и кино

Пассажиры крупнейшей российской авиакомпании остались без доступа к стриминговым системам развлечений. Кино и музыка временно недоступны на самолетах Аirbus 320 и 321 и Вoeing 737. Причина проблемы — отказ зарубежных поставщиков от предоставления своих услуг. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году!», — написали в телеграм-канале авиакомпании.

Вместо привычного просмотра фильмов и прослушивания музыки, российский перевозчик предлагает своим пассажирам устроить для себя «декабрьский диджитал-детокс». В качестве примера, в авиакомпании предлагают дочитать книгу из списка для чтения, почистить галерею телефона от лишних фотографий, помедитировать или подвести итоги уходящего года.


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10 декабря в 13:03, просмотров: 1005, комментариев: 0
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