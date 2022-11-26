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В ЕС хотят включить 5G в самолетах

Евросоюз планирует включить использование 5G во время полета

В ЕС хотят включить 5G в самолетах
Фото: pixabay.com

В Европейском союзе сообщили о намерении распространить услуги 5G на самолетах. Представители ЕС хотят обеспечить пассажиров возможностью звонков и передачи данных на определенных частотах во время полета. Об этом сообщило издание «Bloomberg» со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

«5G предоставит инновационные услуги для людей и возможности роста для европейских компаний», — заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Отметим, что услуги связи будут работать со специальным сетевым оборудованием — пикосотой, которая соединяет бортовую сеть с землей через спутник.


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26 ноября в 17:35, просмотров: 940, комментариев: 0
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