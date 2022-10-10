16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2475   EUR  59,9756  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Мифы и факты о гриппе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты Роспотребнадзора опровергли восемь популярных мифа о гриппе

Мифы и факты о гриппе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Каждый год мы сталкиваемся с сезонной эпидемией гриппа и до сих пор заблуждаемся в некоторых вопросах, связанных с лечением этой болезни. Поэтому необходимо подготовиться и вспомнить, как обезопасить себя и не навредить своему организму. О самых популярных мифах и фактах рассказали эксперты Роспотребнадзора.

МИФЫ

Гриппа без высокой температуры не бывает

Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С, иногда выше с первых часов болезни, но у некоторых пациентов грипп протекает с субфебрильной (37,1-37,9°С) или даже с нормальной температурой тела.

Нет обильных выделений из носа

В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком зараженных тканей. Появление после третьего дня заболевания классического насморка, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.

Болезнь не опасна и пройдет сама собой

Грипп очень опасен. Заболевание может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к развитию миокардитов или к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни.

Можно лечиться антибиотиками

Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе, грипп, бесполезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач может назначить курс антибиотиков.

Для профилактики достаточно принимать витамины и есть больше лука, чеснока, квашеной капусты и лимонов

Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но непосредственно на вирус не действует. Оптимальным решением станет комплексная профилактика, которая предусматривает вакцинацию, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. При наличии показаний врач может порекомендовать приём иммуномодуляторов и/или витаминно-минеральных комплексов.

От прививки болеют

Ни одна прививка не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но может стимулировать в организме выработку антител. Поэтому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то не нужно время для выработки антител, – они уже есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и таким образом предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала.

Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура.

Вирусы гриппа постоянно мутируют, а значит невозможно создать вакцину, полностью защищающую именно от него

Всемирная организация здравоохранения постоянно исследует перемещение вирусов по всему миру и на основании этих исследований дает рекомендации производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами.

После начала эпидемии вакцинацию проводить поздно

Если по каким-либо причинам вакцинация не была проведена вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии, причем использовать можно только прививки с неживыми вирусами. Однако если она была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, но снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в последующие месяцы сезона.

ФАКТЫ

Грипп не боится мороза

При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких температурах – еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус. Так же действуют ультрафиолетовый свет и температура выше 60°С.

Лучшее средство от гриппа для грудного младенца – молоко его мамы

Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком воздушно-капельным путём происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и, в случае развития симптомов, необходимый компонент лечения для малыша.

Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму

Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 38°С, детям – выше 38-39°С.

Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода.

Прививка от гриппа не дает 100% гарантию от заражения

Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем, прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы.

Напоминаем, ранее в материале siapress.ruсургутские медики рассказали, как уберечь себя и своих детей от коронавируса и гриппа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:01, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. От Lamborghini за 30 миллионов до ВАЗа с потолком в «сутенерском стиле» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 568
  2. Сургутянина осудили за мошенничество на сумму более 19 миллионов рублей 481
  3. Сургутянин проведет три года в колонии за хранение патронов 447
  4. Обученный наркозакладчик попался с особо крупной партией в Нягани 382
  5. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 380
  6. Житель Мегиона потерял 89 тысяч кредитных рублей из-за опроса 355
  7. Сургут лидирует по заболеваемости коронавирусом 348
  8. ​Сургутянка пожаловалась на надкусанный пирожок в ресторане «Вкусно — и точка» 346
  9. Детский спектакль с отрубанием головы возмутил жителей ЯНАО и напугал их детей 336
  10. В Нефтеюганском районе автомобиль врезался в столб - погиб пассажир 319
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 36780
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 3772
  3. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 2407
  4. Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 2360
  5. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 2226
  6. Более 70 ошибочно мобилизованных югорчан вернулись домой 1955
  7. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 1857
  8. ​И кто отменяет культуру? 1783
  9. ​Мобилизация может коснуться и транспорта. Разбираемся, грозит ли «призыв» вашему авто 1766
  10. ​В детском саду в Таиланде произошла стрельба - погибли свыше 30 человек 1730
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 36780
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 27917
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 12658
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12286
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8439
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 7382
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6064
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5593
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4999
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 4114

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика