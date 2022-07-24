Как вести себя при задымлении от лесных пожаров – рекомендации санврачей

В ХМАО активно горят леса, с каждым днем все больше. Если в пятницу утром пожары охватили площадь 1,9 тыс. га, то спустя сутки их площадь выросла на 400 га и достигла 2,2 тыс. га. Из-за лесных пожаров в Югре объявили режим повышенной готовности, а в нескольких муниципалитетах – режим чрезвычайной ситуации.

Из-за того, что югорчане жалуются на запах дыма, в окружном Роспотребнадзоре провели исследование воздуха на наличие вредных веществ (оксид азота и углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, фенол, формальдегид, аммиак, диоксид серы, сероводород).

По результатам исследований, превышений ПДК не установлено. Тем не менее санврачи напомнили жителям Югры, в первую очередь Нягани и Октябрьского района, о мерах безопасности в случае задымления населенных мест:

- использовать в питании легкоусвояемые пищевые продукты;

- по возможности снизить физические нагрузки;

- минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое - дневное время суток;

- временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений;

- много пить, за исключением газированных и сладких напитков

- для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки;

- отказаться от приема алкогольных напитков и пива, исключить курение;

- в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.