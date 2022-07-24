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Пожары охватили свыше 2 тысяч гектаров леса в ХМАО

25 лесных пожаров зарегистрировано в Югре

Пожары охватили свыше 2 тысяч гектаров леса в ХМАО
Авиалесоохрана

В ХМАО, по состоянию на 00:00 24 июля, действовало 25 лесных пожаров. За сутки их площадь выросла на 400 гектаров и достигла 2 234 гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

«25 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 2 234 га (Ханты-Мансийский АО», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В России, по последним данным, действует 100 лесных пожаров на площади 33 тысячи гектаров. «На тушении задействованы 2 750 человек, 150 единиц техники, 33 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 75 воздушных судов», - уточняет пресс-служба Авилесоохраны.

По оценке ведомства, Югра входит в пятерку регионов с наиболее напряженной пожароопасной обстановкой. Еще более сложная ситуация наблюдается в Хабаровском крае, Якутии и Коми.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 362, комментариев: 0
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