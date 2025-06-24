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Как собрать документы для поступления в вуз? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперты рассказали, что нужно знать абитуриентам при подаче документов в вуз

Как собрать документы для поступления в вуз? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: in-news.ru

«Ребенок закончил школу, и теперь встает вопрос о поступлении в вуз. Понимаем, что нужно готовить документы, но что именно входит в обязательный список? Какие нюансы стоит учесть, особенно с медицинской справкой? Кто ее выдает, какие врачи нужны, и можно ли использовать одну справку для нескольких вузов? Очень не хочется упустить ничего важного и бегать в последний момент», – спрашивает читательница siapress.ru Марина Д.

Отвечают эксперты Роскачества:

Когда экзамены позади, перед вчерашними выпускниками и их родителями встает новый вопрос – собрать все необходимые документы и правильно оформить поступление в высшее учебное заведение. На первый взгляд задача кажется простой, но в этом процессе есть свои особенности, о которых следует знать.

Какие документы потребуются для поступления в вуз?

Перечень необходимых документов определяет Минобрнауки РФ. Список может немного меняться в зависимости от обстоятельств, однако на момент написания этого текста для поступления в вуз требуются следующие документы и сведения:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Заявление на поступление (по форме конкретного вуза) и согласие на обработку персональных данных.
  • Документ об образовании (аттестат об окончании школы, колледжа и пр.).
  • СНИЛС.
  • Результаты ЕГЭ.
  • Медицинская справка о прохождении медкомиссии. Не все вузы требуют этот документ, но именно с ним может возникнуть больше всего вопросов, поэтому ниже уделим ей особое внимание.

Кроме того, если у абитуриента есть документы, подтверждающие право на льготы или особые условия при поступлении, их также следует приложить. Это могут быть справки, подтверждающие инвалидность, статус малоимущей семьи и так далее, а также документы о личных достижениях – победы на олимпиадах, участие в волонтерской или общественной деятельности. Аттестат с отличием также является дополнительным плюсом.

Полный перечень требуемых документов, а также точные требования к ним следует уточнять в приемной комиссии конкретного вуза. У разных учебных заведений могут отличаться правила оформления и предоставления бумаг.

Если абитуриент планирует подавать документы в несколько вузов, необходимо подготовить копии всех документов. После того как будет сделан выбор, в выбранное учебное заведение нужно направить оригиналы.

Медицинская справка: кто выдает и зачем нужна

Для поступления в вуз в некоторых случаях требуется медицинская справка формы № 086/у. Она подтверждает, что у поступающего нет противопоказаний для обучения по выбранной специальности. Важно понимать, что такая справка нужна не во всех вузах и не для всех направлений подготовки. Однако есть направления, где хорошее состояние здоровья критически важно, и тогда справка обязательна. Лучше заранее уточнить в приемной комиссии, нужна ли она для конкретного вуза и специальности.

Обратите внимание: если студент собирается жить в общежитии, такая справка требуется обязательно. Без нее заселение будет невозможно. Поэтому абитуриентам из других городов и тем, кто планирует проживать отдельно от родителей, все равно придется обращаться в медицинское учреждение для ее получения.

Каких специалистов нужно пройти для получения справки

Для оформления справки требуется заключение ряда врачей. В стандартных случаях нужно пройти:

  • Терапевта (он даст направления к другим специалистам).
  • Хирурга.
  • Отоларинголога.
  • Офтальмолога.
  • Невролога.

Также понадобятся результаты флюорографии (действительной в течение года). При необходимости нужно будет сдать анализы. В справку вносятся данные о перенесенных инфекционных заболеваниях, наличии хронических болезней и сделанных прививках. Заключения профильных врачей также вносятся в форму.

Не стоит бояться, что оформление справки затянется или будет связано с неприятными процедурами. Если жалоб на здоровье нет и это подтверждает осмотр, прохождение врачей обычно проходит без особых трудностей.

Получить справку можно как в государственной поликлинике (бесплатно), так и в частной клинике (на платной основе).

Важно помнить, что справка № 086/у действительна в течение шести месяцев с момента выдачи. Поэтому лучше не спешить с ее оформлением и заняться этим вопросом ближе к срокам подачи документов.

Если нужно подать справку в несколько вузов

Если абитуриент собирается подать документы сразу в несколько вузов, он может использовать копии справки. Однако каждый экземпляр должен быть с печатью. Чтобы избежать лишних визитов, лучше заранее попросить поставить печати сразу и на оригинал, и на копии при окончательном оформлении справки. Если этого не удалось сделать, можно сделать копию уже с оригинала с печатями и попросить приемную комиссию вуза заверить ее – нужно будет показать оригинал вместе с копией. Теоретически можно пройти обследование несколько раз, чтобы получить несколько оригиналов, но на практике это необязательно.

После зачисления в вуз студент предоставляет в учебную часть (деканат) оригиналы всех необходимых документов, в том числе медицинской справки.

На что обратить внимание при сборе документов

Самое важное – учитывать требования конкретного вуза. Как уже упоминалось выше, эти требования могут немного отличаться: где-то нужны только оригиналы, где-то принимают заверенные копии. В части вузов медицинская справка обязательна, в других – нет. Поэтому лучше все уточнить заранее.

Также важно правильно заполнить все формы заявлений, если вуз требует использовать свои шаблоны. И, конечно, нужно строго соблюдать установленные сроки подачи документов.

Заранее уточнив все детали, вы сможете избежать ненужной спешки и стрессов. Это сэкономит время, а главное – даст возможность спокойно выбрать учебное заведение и подготовиться к началу студенческой жизни.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 173, комментариев: 0
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