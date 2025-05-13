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​Мнения собраны, план уточняется: что сейчас известно о застройке Ядра центра Сургута?

Проект комплексного развития Ядра центра Сургута переходит в новую стадию

​Мнения собраны, план уточняется: что сейчас известно о застройке Ядра центра Сургута?
Фото: Антон Инкин (предоставила «Брусника»)

Проект комплексного развития территории в самом центре Сургута переходит к следующему этапу − завершен сбор мнений горожан, и теперь решение о реализации должны согласовать с департаментом строительства Югры.

Через платформу обратной связи жители направили 53 обращения. Они касались будущей застройки, социальных объектов и благоустройства. Как уточнил корреспонденту siapress.ru заместитель главы города Алексей Фокеев, конкурс по выбору застройщика планируют провести в третьем квартале 2025 года, а старт реальных работ ожидается в 2026-м.

Что еще известно о проекте КРТ в центре Сургута − в нашем обзоре.

Предлагали то, что уже есть

До 30 апреля сургутяне могли оставить свои предложения по проекту на платформе «Госуслуги». Всего поступило 53 обращения, на основе которых, по словам Фокеева, сложно говорить об общегородском мнении о застройке важной для города территории.

«В этих обращениях жители обращали внимание на необходимость предусмотреть объекты образования, необходимость сохранить общественные пространства, необходимость сохранить пешеходные связи от существующей застройки существующих микрорайонов по улице Университетской и непосредственно в парк «За Саймой». Плюс были пожелания по объектам спорта. Собственно, та концепция, которая была представлена первоначально как гипотеза развития этой территории, эти все элементы содержит», − рассказал замглавы.

Опасения сургутян и петиции

Однако вокруг проекта не утихают споры. Против застройки выступают некоторые жители микрорайона «За Саймой», собравшие подписи под петицией (кстати, ее поддержали более двух тысяч горожан). Люди опасаются транспортного коллапса, нехватки парковок, потери зеленых зон и появления высоток вблизи реки и жилых домов.

«Были обращения вроде «не хотим видеть стройку из окна». Странно, если честно, потому что нынешняя картина – это частный сектор, который находится в не лучшем состоянии. Также звучали опасения по поводу вторжения в парк. Но проект, наоборот, предполагает благоустройство набережной с другой стороны парка «За Саймой». Общественные зоны в проекте защищены красными линиями – там нельзя будет построить что-то другое», – подчеркнул Фокеев.

Ранее в интервью siapress.ru пресс-служба «Брусники» прокомментировала петицию сургутян против застройки Ядра:

«Если обратиться к мартовской петиции по существу − а наши эксперты изучили ее очень внимательно − то легко видеть, что многие пункты несостоятельны. То ли это искусственное нагнетание паники, то ли просто невнимательное чтение нашей концепции. Поэтому мы призываем сургутскую общественность к более вдумчивому диалогу. Со своей стороны мы готовы к дополнениям нашей концепции, к учету разных обстоятельств. Но чтобы это произошло, общественная критика должна быть конструктивной, а не огульной».

Этажность, инфраструктура и сроки

«Брусника» готова пойти на понижение этажности ради общественного договора. По предварительной информации, компания уже отказалась от 30-этажных акцентов.

«Уже сейчас, предварительно, услышав мнение по поводу этажности, они уже отказались от 30-этажных акцентов. Говорят, что готовы пойти на понижение, лишь бы это был общественный договор. Все согласились с этими решениями. И мы с ними еще будет работать по проекту планировки, не переживайте», − уточнил Алексей Фокеев.

Однако, аукцион по выбору застройщика пока не проведен. Сейчас проект находится на стадии согласования.

«Аукцион и конкурсные процедуры по отбору застройщика еще не прошли. Мы провели градостроительный совет, после чего следующим этапом для принятия решения о комплексном развитии территории стало согласование с департаментом строительства округа. Мы находимся на этом этапе. Ориентировочно завершение конкурсных процедур – это третий квартал 2025 года», − добавил замглавы.

После этого с потенциальным застройщиком будет заключен договор, где пропишут сроки и обязательства. Фокеев подчеркнул, что только после этого начнется разработка и обсуждение проекта планировки территории:

«Обязательная процедура после отбора застройщика − это утверждение проекта планировки, проекта межевания территории. Если сейчас мы рассматриваем формат преобразования на уровне концепции, далее через общественное обсуждение мы уже будем обсуждать параметры, границы участка, где что будет расположено. И каждый горожанин может принять участие в публичных слушаниях уже конкретных решений».

Земельные участки − изъять

Сейчас на территории КРТ расположено 84 частных дома – все они будут изъяты. Это будет сделано в рамках процедуры выкупа. Конкретные суммы станут известны позже, в процессе планировки и подготовки документации. Также потребуется изменить назначение земель:

«После принятия решения о КРТ, в течение 90 дней необходимо внести изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки. Сейчас территория представляет собой смешанную зону. Мы приведем ее в соответствие с проектом: здесь появится образовательный кластер − школа и детский сад − рядом с корпусом СурГУ, а также музей – ближе к зданию Тюменьэнерго», − отметил чиновник.

Напоминаем, что срок реализации КРТ − 10 лет.

Более подробно о застройке Ядра центра Сургута − читайте в нашей «горячей теме». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 335, комментариев: 0
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