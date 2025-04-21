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​«Современная, плотная и многофункциональной городская застройка − лучшее решение в ядре центра Сургута»

В «Бруснике» уверены: Сургуту нужен современный городской центр, но без конструктивного диалога его не построить

​«Современная, плотная и многофункциональной городская застройка − лучшее решение в ядре центра Сургута»
Фото: Антон Инкин (предоставила «Брусника»)

Проект комплексной застройки в центре Сургута вызвал широкий общественный отклик. Появилась петиция против строительства рядом с парком Сайма, в соцсетях жители делятся опасениями: одни боятся потери зеленой зоны, другие − транспортного коллапса. Корреспондент siapress.ru обратился к представителям «Брусники» с вопросами: как компания относится к критике, готова ли пересмотреть концепцию и каким видит диалог с горожанами.

− Как «Брусника» будет участвовать в обсуждении, какую она играет роль в этом процессе? В дальнейшем будет какое-то общее собрание?

− Мы относимся к процессу обсуждения будущего Ядра Сургута позитивно. Во-первых, мы видим, что сургутяне очень хорошо понимают, что ядру остро необходима реконструкция. Старые, заброшенные, почерневшие и полусгнившие деревянные строения в центральной части одного из самых высокодоходных городов нашей страны − это ненормально. В то же время в городе объективно есть проблема с современным и качественным жильем, это тоже надо менять. И горожане, судя по всему, к этому готовы.

Во-вторых, мы понимаем, что существует возможность продуктивного диалога. Мы его начали, представили наше видение будущего ядра. Горожане на это отреагировали, и отреагировали по-разному. Администрация города повела себя очень чутко и, чтобы учесть как можно больше пожеланий, запустила открытый сбор мнений. Мы это поддерживаем, потому что будущее города должно определяться коллективным компромиссом.

− Готовы ли вы к изменениям в проекте − кардинальным и не очень?

− Когда мы готовили концепцию ядра, то ожидали, что будет горячее обсуждение темы. Десятилетиями эта территория была «выключена» из городской ткани. В последние тридцать лет частные постройки только ветшали, а все проекты, которые ранее предлагались, так и не были реализованы. Так что петиция − это еще один аргумент, подтверждающий, что ядро − это очень важная для общественной жизни территория, что люди к ней неравнодушны. Значит, велик шанс в результате реконструкции создать по-настоящему современный и адекватный Сургуту городской центр, с правильным сочетанием жилой, рекреационной и коммерческой функций.

В этой петиции, действительно, есть много критики и даже паники. Для начала уточним, что представленная «Брусникой» концепция, − это наше видение, которое мы предлагаем на обсуждение, а не готовое решение, не разработанный проект. Вот пройдут торги, определится победитель − тогда и проект появится. Пока же мы на предварительной стадии, и надеемся, что она будет конструктивной.

В своей практике «Брусника» регулярно обращается к мнению жителей в городах, где реализуются проекты. Самый недавний пример − Парк Драверта на Левобережье в Омске. Его мы спроектировали при активном участии жителей района, а еще архитекторов, урбанистов, журналистов. Другой пример − соучаствующее проектирование «Речного порта» в Тюмени. Так что общественные обсуждения − это работающий механизм.

Но если обратиться к мартовской петиции по существу − а наши эксперты изучили ее очень внимательно − то легко видеть, что многие пункты несостоятельны. То ли это искусственное нагнетание паники, то ли просто невнимательное чтение нашей концепции. Поэтому мы призываем сургутскую общественность к более вдумчивому диалогу. Со своей стороны мы готовы к дополнениям нашей концепции, к учету разных обстоятельств. Но чтобы это произошло, общественная критика должна быть конструктивной, а не огульной.

− Как вы ответите на критику о том, что культура снова «вынесена за скобки» и подается как дополнение к жилью? Что вы можете сказать о публичных пространствах: как они будут устроены? Будут ли места для отдыха, спорта, событий?

− Например, все что касается тревог относительно парка за Саймой. Дескать, мы лишим жителей доступа к зеленой зоне или хуже того − нанесем природе непоправимый ущерб.

В нашей концепции предусмотрено диаметрально противоположное. Все работы планируется проводить на другом берегу Саймы, не в парковой зоне, поэтому любимый парк сургутян будет полностью сохранен. Более того, мы предлагаем его благоустроить.

Мы уже спроектировали обширную сеть пешеходных маршрутов. Мы готовы отсыпать дорожки, установить освещение, лавочки − будет удобно в любую погоду и в любой сезон.

Набережную мы тоже планируем благоустроить, она будет открытой и доступной всем горожанам, так что вход в парк станет удобнее и безопаснее. Плюс на набережной мы собираемся построить здание для театра «Петрушка», рядом с ним спроектирована большая событийная площадь для городских праздников и вместительная парковка − для посетителей театра и парка. Так что гулять за Саймой станет намного интереснее и приятнее, рекреационный потенциал этой зоны только возрастет.

У «Брусники» есть опыт успешной работы с пространствами у воды − набережная Оби в микрорайоне «Евроберег» в Новосибирске, набережная озера Тихое в Тюмени. Так что мы на деле знаем, как обустроить безопасную и комфортную среду для горожан, и при этом не загубить природную зону.

− Но есть и другая острая тема − перегруженность автомобильных дорог в центре. И новый жилой комплекс эту нагрузку только увеличит.

− Проблема с пробками в центре Сургута, действительно, существует, особенно по улице Университетской. Но это сложная и комплексная проблема, отказываться из-за нее от благоустройства центра − вовсе не решение.

Сегодня существующее жилье в центре − элитное, где на каждую квартиру приходится по два-три автомобиля. Школы, садики вроде бы рядом, а горожане все равно везут детей на машине, а вечером обратно.

К тому же, рядом находится офис Газпрома, СурГУ − это очень много машин. Причем их становится все больше и больше. А расширять улицы в центре не представляется возможным, там и так по три-четыре полосы в одну сторону, и все равно выстраивается пробка. Никаким расширением улиц и увеличением парковочных мест эту проблему не решить, это тупик.

Центр должен стать более пешеходным. Мы понимаем, что сейчас такое предложение выглядит непопулярным, но это неизбежность. Посмотрите на развитые города Европы − пешеходов и велосипедистов в центре намного больше, чем машин. На Москву посмотрите − она тоже к этому движется, потому что даже на МКАДе пробки собираются. Ограничение движения в центре города − это часть современного образа жизни. Так же и у нас: если город хочет продолжать развиваться, то сургутянам придется пересмотреть свое отношение к личному транспорту.

Мы понимаем, что это будет длительная трансформация. Чтобы она произошла, нужны разносторонние условия. Никакая сознательность горожан не сработает, если в городе не будет удобной сети общественного транспорта.

Бесполезно призывать к отказу от автомобилей, если нет комфортной городской среды. Сейчас городская среда в Сургуте мало располагает к передвижению пешком. Поэтому «Брусника» и предлагает создать в ядре Сургута качественно новую урбанистическую ткань, в которой передвигаться пешком будет удобнее и быстрее, чем на машине, а значит и потребность в автомобиле снизится. Современная, плотная и многофункциональной городская застройка − лучшее решение в этом случае.

Можно ли строить жилье на берегу Саймы? Разбор проекта «Брусники» в ядре центра Сургута − в новом выпуске «О чем говорят»


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Сегодня в 15:49, просмотров: 274, комментариев: 0
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