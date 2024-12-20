Обзор решений, принятых думой Сургута на последнем заседании 2024 года

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770848"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980341"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0P8DHtURVY1YXcDphWlWKVYZABcdBpoGeFYoRvSfzw44s16fL7CxCJe+hfHvO8o8fqsjZkQbkxclxW2Twl2f4VJD4MYG8CG0OQ4T0cvvTTU0QrO44uAXkrkYggK7HU4i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0P8DHtURVY1YXcDphWlWKVYZABcdBpoGeFYoRvSfzw44s16fL7CxCJe+hfHvO8o8fqsjZkQbkxclxW2Twl2f4VJD4MYG8CG0OQ4T0cvvTTU0QrO44uAXkrkYggK7HU4i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0dc2fe1fb2841dc4dd7101403e505848.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980379"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vo0yQTfEAL+QWk7AYyZx4ZOOxq1VGfcNRzydNyKbT9M9I4g728Q/RqIL0rdGsa4v67J82qBrkgSd1y4JO5P1yCQc7JJIjQPibgntjQndDUwCXefGNrMtVT2M3QXIaugz"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vo0yQTfEAL+QWk7AYyZx4ZOOxq1VGfcNRzydNyKbT9M9I4g728Q/RqIL0rdGsa4v67J82qBrkgSd1y4JO5P1yCQc7JJIjQPibgntjQndDUwCXefGNrMtVT2M3QXIaugz"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d3131a9313b9129181046d39b000703f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:39"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770848"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980341"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0P8DHtURVY1YXcDphWlWKVYZABcdBpoGeFYoRvSfzw44s16fL7CxCJe+hfHvO8o8fqsjZkQbkxclxW2Twl2f4VJD4MYG8CG0OQ4T0cvvTTU0QrO44uAXkrkYggK7HU4i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0P8DHtURVY1YXcDphWlWKVYZABcdBpoGeFYoRvSfzw44s16fL7CxCJe+hfHvO8o8fqsjZkQbkxclxW2Twl2f4VJD4MYG8CG0OQ4T0cvvTTU0QrO44uAXkrkYggK7HU4i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0dc2fe1fb2841dc4dd7101403e505848.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980379"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vo0yQTfEAL+QWk7AYyZx4ZOOxq1VGfcNRzydNyKbT9M9I4g728Q/RqIL0rdGsa4v67J82qBrkgSd1y4JO5P1yCQc7JJIjQPibgntjQndDUwCXefGNrMtVT2M3QXIaugz"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vo0yQTfEAL+QWk7AYyZx4ZOOxq1VGfcNRzydNyKbT9M9I4g728Q/RqIL0rdGsa4v67J82qBrkgSd1y4JO5P1yCQc7JJIjQPibgntjQndDUwCXefGNrMtVT2M3QXIaugz"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d3131a9313b9129181046d39b000703f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:39"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  102,3438   EUR  106,5444  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 декабря? // АФИША

    19 декабря в 13:07
    575 0
  • ​Максим Слепов: «Сегодняшние изменения нельзя назвать транспортной реформой»

    ​Максим Слепов: «Сегодняшние изменения нельзя назвать транспортной реформой»

    20 декабря в 16:19
    485 0
  • ​«Не можем выспаться из-за дрифтеров»: сургутяне жалуются на шум у гипермаркета «Лента»

    ​«Не можем выспаться из-за дрифтеров»: сургутяне жалуются на шум у гипермаркета «Лента»

    20 декабря в 15:36
    400 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=+ORxz2cFc79b6/A4JgGLNzkJ7CmPadR337UaZ9QQoy3lZhdb2I2ZoceVm7HhoTfF+VipBgtjZejDai/NSZZ8LYd+KYeop+EtcB6xXM66vwJH+U2BEEsluiewygbL7w0RECa+irzNJtTX4soOrSvB9g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=+ORxz2cFc79b6/A4JgGLNzkJ7CmPadR337UaZ9QQoy3lZhdb2I2ZoceVm7HhoTfF+VipBgtjZejDai/NSZZ8LYd+KYeop+EtcB6xXM66vwJH+U2BEEsluiewygbL7w0RECa+irzNJtTX4soOrSvB9g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=+ORxz2cFc79b6/A4JgGLNzkJ7CmPadR337UaZ9QQoy3lZhdb2I2ZoceVm7HhoTfF+VipBgtjZejDai/NSZZ8LYd+KYeop+EtcB6xXM66vwJH+U2BEEsluiewygbL7w0RECa+irzNJtTX4soOrSvB9g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=+ORxz2cFc79b6/A4JgGLNzkJ7CmPadR337UaZ9QQoy3lZhdb2I2ZoceVm7HhoTfF+VipBgtjZejDai/NSZZ8LYd+KYeop+EtcB6xXM66vwJH+U2BEEsluiewygbL7w0RECa+irzNJtTX4soOrSvB9g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=+ORxz2cFc79b6/A4JgGLNzkJ7CmPadR337UaZ9QQoy3lZhdb2I2ZoceVm7HhoTfF+VipBgtjZejDai/NSZZ8LYd+KYeop+EtcB6xXM66vwJH+U2BEEsluiewygbL7w0RECa+irzNJtTX4soOrSvB9g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=+ORxz2cFc79b6/A4JgGLNzkJ7CmPadR337UaZ9QQoy3lZhdb2I2ZoceVm7HhoTfF+VipBgtjZejDai/NSZZ8LYd+KYeop+EtcB6xXM66vwJH+U2BEEsluiewygbL7w0RECa+irzNJtTX4soOrSvB9g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom реклама на siapress.ru
    ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom реклама на siapress.ru
  • ​Сургутяне пожаловались на запах газа в городе

    ​Сургутяне пожаловались на запах газа в городе

    20 декабря в 14:55
    391 0
  • ​Филипп Киркоров исполнит роль Людмилы Гурченко в новогоднем проекте от ТНТ

    ​Филипп Киркоров исполнит роль Людмилы Гурченко в новогоднем проекте от ТНТ

    20 декабря в 14:17
    762 0
  • ​Внимание, туристы: Китай увеличил срок безвизового транзита

    ​Внимание, туристы: Китай увеличил срок безвизового транзита

    20 декабря в 13:30
    389 0
  • ​Александра Олейникова избрали председателем Думы Сургута

    ​Александра Олейникова избрали председателем Думы Сургута

    20 декабря в 12:53
    509 0
  • В столице ХМАО на Крещение оборудуют купель размером с просторную квартиру

    В столице ХМАО на Крещение оборудуют купель размером с просторную квартиру

    20 декабря в 12:01
    334 0
  • У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет

    У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет

    20 декабря в 11:20
    2305 0
  • YouTube начнет блокировать кликбейтные видео

    YouTube начнет блокировать кликбейтные видео

    20 декабря в 10:45
    793 0
  • Невнимательная женщина спровоцировала ДТП в Нижневартовске

    Невнимательная женщина спровоцировала ДТП в Нижневартовске

    20 декабря в 10:03
    412 0
  • ​Александр Моор: «Предновогодняя встреча с главой государства очень важна»

    ​Александр Моор: «Предновогодняя встреча с главой государства очень важна»

    19 декабря в 23:24
    468 0
  • Губернатор Александр Моор назвал 2024 год продуктивным для Тюменской области

    Губернатор Александр Моор назвал 2024 год продуктивным для Тюменской области

    19 декабря в 23:11
    429 0
Больше новостей
В России рассматривают возможность запретить гражданам дарить друг другу алкоголь. Вы что-нибудь понимаете?
Комментировать
0
Подорожание крепкого алкоголя с 1 января 2025 - это:
Комментировать
0
Надо ли вводить продуктовые талоны, как это предлагает сделать Госдума по примеру СССР?
Комментировать
0
Вам удалось выполнить в уходящем году намеченные планы?
Комментировать
0
Хотели бы оформить туристическую визу в одну из стран Европы?
Комментировать
0
Лада действительно на две головы выше китайских автомобилей, как заявил руководитель АвтоВАЗа?
Комментировать
0
Декриминализация деятельности медиков (освобождение их от ответственности за небезопасные методы лечения) - это:
Комментировать
0
Надо ли получать согласие всех жильцов дома, чтобы украсить подъезд к Новому году?
Комментировать
0
Больше опросов

Коротко о Думе — рекордный бюджет, рекордное количество председателей и ожидание новых школ

Обзор решений, принятых думой Сургута на последнем заседании 2024 года

Коротко о Думе — рекордный бюджет, рекордное количество председателей и ожидание новых школ
Фото dumasurgut.ru

Предновогодний обзор последних парламентских новостей в нашей традиционной рубрике «Коротко о Думе»! Подробную информацию можно найти на сайте Думы города Сургута dumasurgut.ru, а здесь тезисно отмечу самые интересные события декабрьских заседаний.

1. Теперь официально. В должности председателя Думы города утвержден Александр Олейников, который до этого был ИО после ухода прежнего председателя и нынешнего главы Максима Слепова в Администрацию города. Таким образом, Дума Сургута 7-го созыва войдет в историю, за время ее работы уже сменилось три председателя.

2. В Думе появилась третья фракция: ЛДПР.

3. Свой дозор в Думе окончил Андрей Саликов, проработавший депутатом от избирательного округа №2 чуть больше года. Кажется это тоже рекорд. Таким образом, теперь свободно две вакансии депутатов (второй пост остался от Максима Слепова), довыборы должны пройти в сентябре 2025 года. Желающие поучаствовать в борьбе за право быть избранным могут начинать готовить свои предвыборные программы.

4. Бюджет. Еще один рекорд – расходная часть превысила 50 миллиардов рублей! В приоритете: образование, социальная поддержка, ремонт дорог, тротуаров, проездов и благоустройство общественных пространств. Подробней о бюджете 2025 года расскажу в отдельном посте. Остается верить, что доходная часть будет выполнена в полном объеме, а еще лучше с превышением плана, ведь доходы бюджета – это в том числе и налоги с наших с вами зарплат, чем больше получают сургутяне, тем больше доходов у города.

5. В план приватизации добавлены находящиеся в муниципальной собственности объекты электросетевого хозяйства. Будет ли сама приватизация, т.е. продажа этих объектов, пока вопрос открытый. Но то, что эти объекты в любом случае должны быть переданы крупной региональной или федеральной структуре (АО «Россети»), которая будет отвечать за электроснабжение в городе – это решение правительства. Как известно, есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. После развала РАО ЕЭС в конце 90-ых федеральные власти теперь приняли решение объединять энергосистему заново.

6. Про транспорт. С 2025-го увеличивается количество бесплатных поездок для пенсионеров и детей, получающих пенсию в связи с утратой кормильца, с 40 до 60 поездок в квартал. Вопрос расширения льготы для детей из многодетных малообеспеченных семей будет дополнительно проработан до апреля.

7. Бесхозные животные. С нового года запрещается возвращать отловленных животных обратно на волю, теперь они должны содержаться в приютах до естественной смерти или пока не найдется хозяин.

Для понимания – каждый год в городе отлавливается около 600 животных, из них около 200 находят хозяев или умирают. Тратится на эту работу 60 миллионов рублей. Очевидно, что с новыми правилами количество животных, находящихся на содержании города, будет каждый год расти, как и затраты на их содержание. Это большая проблема, над решением которой нужно работать совместно с чиновниками и общественниками, но в первую очередь нужно добиться обязательной ответственности тех, кто не в ответе, за тех, кого приручил.

8. О строительстве нового мусороперерабатывающего завода. По информации ЗАО «Полигон-ЛТД», проектирование автоматического мусоросторирующего комплекса закончено, впереди экспертиза и начала работ по строительству, ориентировочно летом 2025 года. Решение по строительству межмуниципального полигона в очередной раз переносится, теперь на 2025 год, пока округ и концессионер не могут найти подходящий участок.

9. О строительстве школ. В 2025 году ждем две школы, в 20а микрорайоне и в «Марьиной горе». Еще 12 объектов образования находятся в окружной программе на период с 2026 по 2030 год, в микрорайонах: 5А, 30А, 24, 38, 16А, 39, 35, 34, 31Б, 30, Пойма-5. Часть из них возводится по концессии – 5А, 20А, часть «под выкуп» – «Марьина гора» и «Пойма-5», остальные ждут решения по срокам финансирования от окружных властей, в отношении которых есть здоровый оптимизм. Подробней также расскажу в одном из ближайших постов.

10. Лагерь «Барсова гора». Очередной подрядчик в очередной раз нарушает сроки проектирования объекта. Есть риски, что, если мы не получим проект до конца весны, то можем потерять окружное финансирование под строительство. Времени менять подрядчика у нас нет. Вместе с коллегами с Администрации будем работать над тем, чтобы проект был готов хотя бы до весны, и столь важный объект спортивно-патриотического воспитания наконец-то появился в нашем городе.

11. На фракции партии «Единая Россия» в Думе активно обсуждался вопрос, входящий «Карту развития Югры» – развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сургута. Учитывая недостаток свободных земельных участков под ИЖС, в том числе тех, которые город должен предоставлять льготным категориям граждан, включая участников СВО, было принято решение начать работы по расширению границ города с целью увеличения площади пригодной под застройку. Решение сложное и не быстрое, но, мне кажется, абсолютно правильное.

Вот и все в этом году. Думой было принято много судьбоносных решений – от нового генплана и стратегии развития города до бюджета и планов благоустройства. Надеюсь, они благотворно скажутся на жизни сургутян, и новый год нам принесет много хороших событий! Также поздравляю всех коллег с 30-летним юбилеем Думы города и Сургута и наступающим новым годом, желаю хорошо отдохнуть на зимних каникулах, чтобы в феврале вернуться к работе полными сил и здоровья!

Предыдущий выпуск рубрики «Коротко о Думе» читайте здесь.


нравится (0) не нравится (0)
20 декабря в 22:04, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 2305
  2. YouTube начнет блокировать кликбейтные видео 793
  3. ​Филипп Киркоров исполнит роль Людмилы Гурченко в новогоднем проекте от ТНТ 762
  4. ​Александра Олейникова избрали председателем Думы Сургута 509
  5. ​Максим Слепов: «Сегодняшние изменения нельзя назвать транспортной реформой» 485
  6. Учителя Сургута на грани выгорания // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 436
  7. Невнимательная женщина спровоцировала ДТП в Нижневартовске 412
  8. ​«Не можем выспаться из-за дрифтеров»: сургутяне жалуются на шум у гипермаркета «Лента» 400
  9. ​Сургутяне пожаловались на запах газа в городе 391
  10. ​Внимание, туристы: Китай увеличил срок безвизового транзита 389
  1. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3478
  2. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 3255
  3. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3094
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 2305
  5. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2284
  6. ​Средняя зарплата россиян в 2024 при пересчете на доллары составила около $950. Вроде неплохо, но в 2013 году она была $935 1896
  7. В Сургутском районе строительные экспертизы проводил директор с поддельным дипломом 1341
  8. ​Житель Сургута стал лучшим Дедом Морозом России 1183
  9. ​Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Viber 1174
  10. ​Двух должников-алиментщиков из Югры признали пропавшими без вести 1143
  1. ​Полвека в нефтяной отрасли 7501
  2. ​Пять лет, так много, так мало 4216
  3. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 4006
  4. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 3886
  5. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3478
  6. ​Какой была Наталья Пархомович? 3442
  7. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 3255
  8. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3094
  9. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3064
  10. Здание «Агентства воздушных сообщений» могло послужить культурному развитию Сургута. Но будет служить торговцам и банкирам 2680

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика