Обзор комментариев под выпуском «О чем говорят» о скандальном торговом центре «Югра Молл» в Сургуте

История торгового центра «Югра Молл» в Сургуте продолжает вызывать острые дискуссии. Первоначально проект задумывался как объект медицины, но в итоге стал одним из крупных торговых комплексов в городе. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в своем проекте «О чем говорят» обсудили, как это произошло, почему администрация города фактически сдалась перед свершившимся фактом и что это значит для Сургута.

Ситуация вызвала активное обсуждение среди зрителей. В частности, многие высказывают свое разочарование в комментариях.

Сравнение благоустройства Кургана и Сургута

Пользователь @РомаРоманов-ш4з сравнил Сургут с Курганом, подчеркивая, что даже в городе с гораздо меньшими ресурсами заметны позитивные перемены. Он отмечает преображение городской инфраструктуры, отсутствие миграционной напряженности и развитие общественных пространств, что контрастирует с застоем в Сургуте.

«Много лет не был в Кургане. В июле побывал, недельку, знаете, когда мы пришли в центральный парк с аттракционами, ходили с открытыми ртами. Вот это да! Было ощущение, что мы с глухой деревни приехали, а не с богатого в кавычках Сургута. Второй момент: мигрантов практически ноль, от всего населения может один процент есть. Ну просто даже было не привычно, их там нет от слова совсем! Поездил по городу на машине, везде что-то делают, Курган преображается, реконструируется. Заметил, что детских площадок много стало, свеженьких. Новостройки тоже есть, но не в таких масштабах как у нас. А вот частный сектор, много его прям в городе. Вот и думаешь, а зачем он, этот Сургут, реально город − дно», − говорится в его комментарии.

Упадок города

@СергейКовальчук-х1ъ подчеркивает ухудшение качества жизни в Сургуте, отмечая проблемы в образовании и общую деградацию городской среды.

«Да надо уже уезжать из родного города, тут делать нечего. Все хуже и хуже, к сожалению. Школа-детский сад ужас просто», − выразил разочарование комментатор.

Отсутствие культурных объектов

@Stas86 отмечает, что подобные ситуации типичны для всей страны. В своем комментарии он упоминает случаи из других городов, таких как Екатеринбург, где стройка в центре остановилась только из-за находки археологического значения.

«А чего тут удивительного? Это общероссийская практика, к сожалению. У кого есть деньги и выходы на нужных людей, тот может строить все и везде. Возможно, и мэр с администрацией ничего не решат, если у кого-то есть выход на самые верхи. История с постройкой в центре Екатеринбурга очередной гостиницы известным хоккеистом Павлом Дацюком яркий тому пример. Стройка остановилась лишь потому, что на участке нашли древние захоронения. Когда начнут строить театры, музыкальные школы, дворцы искусств? За дворец искусств «Строитель» очень обидно и стыдно!» − подчеркнул горожанин.

Напомним, что в Сургуте давно обсуждался вопрос с судьбой ТЦ «Югра-Молл». Ранее между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского планировался целый медицинский кластер: перинатальный центр, поликлиника, станция переливания крови, морг, станция скорой помощи и стоматология.

Теперь на этом месте стоит ТЦ «Югра молл», собственники которого предложили внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы законно проводить торговую деятельность. В августе 2024 года по объекту был назначен суд, который так и не состоялся. Как сообщали местные СМИ, владелец скандально известного ТЦ сам затягивал процесс, надеясь на то, что власти пойдут ему навстречу и разрешат использовать землю под свои нужды. И, по всей видимости, так и произошло.