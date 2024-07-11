В августе 2024 года пройдет судебный процесс о судьбе медквартала в Сургуте

В Сургуте все-таки может появиться медквартал в микрорайоне 31А, где сейчас расположен ТЦ «Югра молл». Судьбу объекта решат в суде, процесс назначен на август 2024 года, рассказал «СургутИнформ-ТВ» начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления администрации Сургута Владимир Садыков.

«Предприниматель допустил нарушение земельного законодательства, которое выражается в нецелевом использовании земельного участка. Земля была предоставлена под объекты здравоохранения, однако бизнесмен решил вести предпринимательскую деятельность в сфере общепита и торговли. В связи с чем, администрация города Сургута в июне 2023 года обратилась с исковыми требованиями об обязании использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением. Данный судебный процесс в настоящее время назначен на август 2024 года», − поделился глава отдела.

Напоминаем, что между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского планировался медицинский кластер: перинатальный центр, поликлиника, станция переливания крови, морг, станция скорой помощи и стоматология. Теперь на этом месте стоит ТЦ «Югра молл», собственники которого предлагают внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы законно проводить торговую деятельность.

Ранее в зале заседания Думы Сургута прошло публичные слушания по этому вопросу.

Если суд подтвердит, что предприниматель нарушил градостроительное законодательство, то ему придется полностью менять формат и назначение объекта, в том числе выселять продавцов.