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​Комментарий под выпуском «ОЧГ»: «Чиновники же до недавнего времени не вылезали из-за границы, почему не учатся опыту?»

Обзор комментариев под выпуском «О чем говорят»: транспортные проблемы Сургута

​Комментарий под выпуском «ОЧГ»: «Чиновники же до недавнего времени не вылезали из-за границы, почему не учатся опыту?»
Фото: администрация Сургута

Обсуждение транспортной политики Сургута в очередном выпуске «О чем говорят» вызвало широкий отклик среди зрителей. Пользователи делятся своими мнениями о пробках, работе светофоров и необходимости развивать дорожную инфраструктуру. Однако, как и всегда, мнения разделились.

О работе светофоров

Некоторые зрители уверены, что ключ к решению пробок лежит в грамотной настройке светофоров. Пользователь @surgutsport отметил:

«Нет светофора на ГРЭСовском кольце, и там нет пробок, трафик контролируется фактически. Грибоедовская развязка стоит только из-за светофора на следующем перекрестке. Про развязку на Аэрофлотской тоже не согласен, стоит только в часы пик из-за светофоров, если хоть как-то будут решать вопросы светофоров сильно легче станет».

Нужны дополнительные секции для поворотов

Пользователь @РомаРоманов-ш4з6 предложил практическое решение – создание дополнительных секций для заезда во дворы и торговые центры:

«Непонятно, почему до сих пор не делают дополнительные секции для заезда во двор или к ТЦ. Например, на Профсоюзов, где расположены «Агора» и новое нефтегазовское здание. Едет поток машин, и кому-то нужно повернуть на «Агору». В итоге водитель притормаживает, а за ним вынуждены замедляться все остальные, из-за чего часть машин не успевает на светофор. Если бы были дополнительные секции, водитель сворачивал бы на более высокой скорости и не замедлял остальных, такое практикуется во многих странах и больших городах, в Тюмени такое видел. Надо избавляться от этих резких поворотов во дворы и так далее».

Он также сравнил ситуацию с Тюменью, где такие решения уже работают, и призвал чиновников перенимать успешные практики других стран.

«Так вот, если подумать и отмотать назад, середина 2000-х годов и до 15 года примерно, было много нефтедолларов, хватало всем в изобилии, те же чиновники не вылазили из-за границ, путешествуя, а у многих были и недвижимости там, ну вы подсмотрите как там сделано, зачем изобретать велосипед, и внедрите у себя в городе», − подчеркнул автор комментария.

Развитие общественного транспорта

Некоторые зрители обратили внимание на необходимость развивать общественный транспорт. @КаргатовИван привел также в пример Тюмень:

«В Тюмени на автобусе быстрее ездить. Надо автобусы развивать в Сургуте».

Скепсис по отношению к строительству

Пользователь @Михалыч63 выразил мнение, что текущие проекты – лишь видимость работы:

«Приоритетная задача администрации в данной теме − обеспечить работой аффилированные предприятия дорожного строительства. Правильно сказано в ролике: «…сделать вид, что решается проблема с пробками». Если бы чиновников волновали пробки… Одно строительство логистических центров в черте города чего стоит («Озон», кстати, на Нефтеюганке, «Перекресток» на Югорском тракте). Скоро там еще поток фур добавится».

Призыв к открытости

@НадеждаМатвеевна-ь8ч высказалась за более прозрачный процесс планирования развязок в городе:

«Ой, напросимся на программы, опять пригласят втихушку кого-нибудь из Питера или с Сахалина. Они опять такого напрограммируют, что не расхлебаться. Пусть планы остаются планами, а если администрация решится на строительство, то в первую очередь должна вынести проект на рассмотрение горожан, а потом уже варягов приглашать».

Текстовую версию «ОЧГ» можно прочитать на сайте siapress.ru.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 193, комментариев: 0
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