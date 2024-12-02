Развязки за миллиарды: уменьшат ли они пробки в Сургуте?

В этом выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают строительство двух новых развязок на Нефтеюганском шоссе. Помогут ли они справиться с пробками или станут очередным «освоением бюджета»? Что действительно нужно для решения транспортных проблем Сургута?

Дмитрий Щеглов: Две новые развязки появятся в Сургуте – это пересечение Нефтеюганского шоссе и улицы Островского и пересечение Нефтеюганского шоссе и улицы Маяковского. То есть две как раз большие пробочные улицы, которые создают огромные заторы каждый день буквально и каждые выходные в том числе. И вот власти подумывают о том, как бы расшить эти пробки. Собственно, мы движемся к тому, что нам завещал бывший глава Сургута Андрей Филатов. Помните, он говорил о том, что Нефтеюганка рано или поздно должна превратиться в улицу без светофоров? Как это все будет происходить, насколько это нужно городу, насколько нужно тратить все эти миллиарды, которые пойдут на эти развязки, поговорим сегодня. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе мысль про две развязки? Насколько это важно, насколько это принципиально для Сургута, как это сильно поможет жителям этих районов и в целом?

Т.С.: Развязка, в принципе, дело неплохое, так-то по большому счету, но надо видеть, в каком контексте зашла речь об инвестициях в такие дорогостоящие инженерные сооружения, дорожные сооружения. Было бы прекрасно, если бы нам представили некую программу оптимизации дорожного трафика в Сургуте, дорожной сети, которая бы состояла из разных разделов. Один раздел посвящен светофорному регулированию, второй раздел посвящен знакам, третий раздел посвящен полосности и рядности проезжих частей, ну и так далее. Да, в общем-то, организовать дорожное движение с целью уменьшения пробок и ускорения средней скорости движения – это вообще такая программа, которую пишут логистики, дорожники и прочие специалисты, строители-автодорожники.

А мы пока обсуждаем новость о планах построить две развязки. И, честно говоря, я не очень себе представляю, принесут эти новые развязки пользу городу или нет. Потому что, еще раз, развязка не является панацеей от пробок. Вот это ошибочное мнение о том, что мы уберем светофорный регулируемый перекресток и построим сквозной путепровод, и все, и дело наладится. Ничего подобного. Вот вам просто пример: рядом перекресток Нефтеюганки и улицы Аэрофлотская – прекрасная транспортная развязка. Она стоит всегда, вот во все стороны, просто все четыре луча стоят всегда. Едем дальше в сторону Нефтеюганска, следующая развязка: Нефтеюганское шоссе, Грибоедова, так называемая наша «Грибоедовская развязка», стоит просто всегда.

Я вас уверяю, если вы построите такую же развязку, ну, там еще куда-нибудь чуть подальше по ходу к Белому Яру, например, там будет тоже пробка. Если вы построите развязку, где у нас начинается Нефтеюганка та же, например, на ГРЭСовском кольце, тоже будет пробка. Вот на простом эмпирическом примере – вот я достаточно же привел? – мы можем переехать в Москву, пожалуйста, на любые многочисленные развязки, которые там понастроены за 15 лет Собяниным. Они облегчили трафик, но они не решили проблему. Вот любая развязка, выезд с любого кольца московского на шоссе – это пробки-пробки-пробки всегда. Соответственно, видимо, развязка не является лекарством. Если попытаться поискать лекарство – так вот на просто взгляд автомобилиста, который немножечко еще в рамках журналистской деятельности интересуется проблемами градостроительными – берем по Сургуту: я писал несколько на этот счет статей давно. Они остались, разумеется, абсолютно безответными со стороны городских властей. Не будем говорить, в какие это годы я писал. Наша проблема, проблема дорожного движения города Сургута – отсутствие развязок, допустим, возьмем за некую основу.

Д.Щ.: Стартовое условие?

Т.С.: Да, да, вот. Идем дальше. У нас наша проблема – это неравномерность полосного движения, организация полосности. Мы можем ехать по… По Нефтеюганке сейчас я не знаю, а у нас много улиц, где две полосы превращаются в три или, наоборот, в одну. Я имею в виду полосы в одном направлении движения – это проблема, ее надо решать. В той же Москве – напомню на примере Садового кольца – это была страшная проблема: Садовое кольцо имело то 12 рядов движения, то где-то доходило до 4, до 8, до 10. Представляете, миллионы автомобилей должны постоянно перестраиваться, маневрировать, потому что если ты едешь по 12 полосам, их вдруг становится 8, то ты создаешь пробку. Да, это закон просто организации городского пространства.

Собянин убрал все лишние полосы. Он не настроил новые, просто чтобы вы понимали, он не стал везде делать 12. Он везде сделал, я не помню, сколько, в общем, по-моему, 8, но это даже неважно. Он взял за базу меньшее количество полос движения, и тем самым он просто выровнял поток автомобилей. Они едут медленно, средняя скорость движения по Садовому, я не помню, сколько, 27 км/ч или 37 км/ч в большой трафик, но они едут, они просто непрерывно едут. И ты уже точно можешь закладывать время движения на автомобиле. Они не стоят часами.

Вторая наша проблема – это очень неправильно отстроенные светофоры. Мне кажется, что так называемая автоматизация светофорного регулирования в Сургуте пущена на самотек. Я не знаю, кто тут уже за это отвечает, ГАИ, УВД или дорожные службы, но многие светофоры работают неразумно. Кстати говоря, вот на этом большом переходе на Аэрофлотской улице, фактически начиная от съезда вот в эти все, там, налево, направо – направо, если мы с аэропорта едем – «Виктория», туда, к железной дороге, и пошли прямо на город, вот все светофоры работают неправильно. Особенно очень тяжелый перекресток – пересечение Профсоюзов, Аэрофлотской – вот там всегда все стоит, и светофоры как-то так вот странно переключаются на изменения интенсивности трафика. У тех же светофоров, странная сургутская проблема, кто сидел за рулем в Сургуте: вот вы стоите перед светофором, две полосы движения, у светофора стрелка «прямо» и «направо». Когда стрелка «прямо» горит, вы не имеете права ехать. Ну что это за глупое правило? Ну вы используйте практику всего мира, то есть если стрелка горит «прямо», едьте направо свободно: вы разгрузите вот этот вот правый ряд движения запросто.

Вам, пожалуйста, перекресток Энгельса и Энергетиков, вот он тупой просто в этом плане. Таких перекрестков очень много в Сургуте. Та же Нефтеюганка, та же улица Профсоюзов: вы едете- едете-едете, зная, что вот на этом ближайшем перекрестке вам можно повернуть на правой стрелке. Вдруг на следующем перекрестке это правило перестает действовать, и у вас там будет только движение прямо, я имею в виду по светофору, вы понимаете, то есть пока ваша стрелка не загорится. Либо вы едете-едете-едете в левом ряду, вы прекрасно понимаете, что до сих пор вы везде могли двигаться прямо и налево, на каком-нибудь перекрестке у вас левая стрелка там отсутствует. Это все надо просто почистить и привести в нормальное, разумное состояние.

Дальше мы идем – моя любимая тема – в Сургуте надо создать правильную организацию въезда с магистральных улиц и шоссе во внутренние кварталы. Вот едете по Нефтеюганке. Нефтеюганка – это промзона. Если мы едем от ГРЭС в Нефтеюганск, налево – это город, направо – это промзона. Каждый, кто куда хочет, в любой заезд въезжает, выезжает. Ладно, там с промзонами, может быть, немножко специфическая ситуация. Не так много этих въездов, потому что очень большие территории промышленные. Но давайте с Нефтеюганки перепрыгнем на параллельную улицу: Профсоюзную. Вы же во дворы въезжаете и выезжаете на встречные потоки, ну организуйте одностороннее движение въездов в жилые кварталы. Въехать можно в один въезд, выехать можно из другого, внутри движение по кольцу только по одной стрелке. И это очень сбалансирует движение, это очень его организует. Просто люди будут дисциплинированно себя вести.

Многие заторы на выездах из кварталов на магистральные улицы создаются из-за того, что в один и тот же внутриквартальный проезд можно и выезжать, и въезжать, и из него же выезжать. 37-й микрорайон возле торгового центра «Аура» – вот вам классика жанра просто. Вот там вот все нарушены логистические нормы, там просто полный коллапс. Ну, и что в итоге всего этого? Если мы получим две новые развязки стоимостью, я не понял только: 8миллиардов рублей каждая или всего?

Д.Щ.: Пока неизвестно, но это миллиарды, какие-то миллиарды, да.

Т.С.: Вот я не ставлю на то, что транспортная проблема с пробками, заторами, с низкой скоростью трафика решится – она просто видоизменится. Мы же еще должны обсуждать другую проблему, самую главную, на самом деле: отчего все эти проблемы в Сургуте возникают? От автомобилизации очень высокой города и Сургутского района. Наша автомобилизация, по-моему, третья в стране после Владивостока и Москвы в пересчете на душу населения.

А как бороться с автомобилизацией? Как бороться с тем, что машины элементарно перегружают возможности транспортных артерий города? Платными парковками, платными гаражами, видимо, какими-то налогами на старый автопарк, который неэкологичный, который бросается, кстати говоря, на улице чаще, чем дорогие машины – целый же комплекс мер. Это очень непопулярные меры. Городские власти находятся в ловушке известной, потому что автомобилизация сверхвысокая, то есть каждая семья имеет автомобиль, вот если весь транспорт посчитать.

Д.Щ.: А то и два.

Т.С.: Соответственно, власти должны бороться с каждым домохозяйством, внедряя вот эти непопулярные меры. Перечислю: платные организованные парковочные пространства, введение понятий «резиденты» и «нерезиденты», одностороннее движение внутри кварталов (внутриквартальное одностороннее движение). Допустим, что будут, вероятно, какие-то налоги, но даже, допустим, без этого, вот то, что будет бить по интересам граждан, это непопулярная мера. Но без осуществления этой политики вы не решите задачу очистить улицы от лишнего транспорта, заставить людей, увлечь людей пользоваться общественным транспортом – это другая тема. Да, во всех этих мероприятиях важнейшим пунктом еще является, безусловно, развитие системы общественных перевозок в Сургуте. Пока, к сожалению, нашу, видимо, первоначальную надежду на успех транспортной реформы похоронили. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Вот какие мысли возникают при анализе новости о новых транспортных развязках.

Д.Щ.: Ну да. Знаешь, у меня такое ощущение, что сургутские власти, занимаясь этим вопросом, вопросом пробок, вопросом автомобилизации, они «ищут пуговицу», как я это называю. Как в знаменитом спектакле «День радио»: то, что у нас, с одной стороны, есть Минобороны, а с другой стороны, потерянная пуговица. Мы можем что-нибудь с Минобороны сделать? Не можем. Значит, ищем пуговицу. Вот здесь то же самое. Несмотря на то, что пуговица стоит много миллиардов.

Вот есть, условно говоря, какие-то федеральные программы, есть возможность выбить какие-то федеральные деньги или региональные деньги на развязку – окей, здорово, занимаемся развязкой. Это здорово, это красиво, это всем понравится, все будут счастливы, автомобилисты будут очень рады тому, что в городе появится две новые развязки. Но от этого, скажем так, автомобилистов явно меньше не станет, возможно, станет больше. Кто-нибудь подумает: «О, развязки строят! Наверное, надо машину купить и кататься на ней побольше, потому что автобусы-то в пробках стоят, автобусы бесполезные». А на самом деле нужно заниматься не поиском пуговицы, а надо заниматься общественным транспортом.

Нужно заниматься тем, чтобы общественный транспорт мог свободно мимо пробок перемещаться по городу, чтобы можно было удобно, приятно и весело перемещаться, заплатив условные 35-40 рублей (или сколько там у нас сейчас стоит билет в автобусе), ездить по городу. И тебе тогда будет уже не нужно иметь автомобиль, не нужно на нем кататься, не нужно его покупать, обслуживать и так далее, думать о его платной парковке, кстати говоря, думать о том, где его ставить, как его чинить, как его обслуживать, какой ему бензин покупать – сколько плюсов сразу.

Но это как раз, вот как ты говоришь правильно, и то, что – я об этом тоже кучу раз говорил – сложные, непопулярные меры. Потому что, чтобы пустить автобусы по выделенной полосе, нужно прижать автомобилистов. Прижимать автомобилистов никто не хочет. Таким образом, сейчас миллиарды мы потратим успешно вполне, освоим, появятся новые развязки. Пробок либо станет не меньше, либо станет больше. Вот такая, скажем так, странная дихотомия. Но пока дело не дойдет до развития непосредственно общественного транспорта, пробки никуда деваться не будут, и это нужно констатировать.

Т.С.: Именно так, именно так. Да, ты прав. Это вероятнее всего – освоение бюджетных средств федеральных, доступных. Вот появилась какая-то программа: братва, налетай, разбирай, пока есть деньги. И каждый муниципалитет старается просто забрать эти деньги. Ну, это освоение денег без решения проблемы в комплексе.

Д.Щ.: Да. А так как у нас такая система управления, пока у нас либо не появится либо региональная, либо федеральная программа по покупке автобусов, а помимо того, что купить автобусы, надо же еще и водителей нанять (это тоже сейчас проблема, на самом деле, по всей России большая проблема), и как-то выстраивать автобусную инфраструктуру, так как таких программ не существует, либо они существуют в очень ограниченном каком-то объеме, с этим сложнее, вот в такой вот ловушечке мы и будем, видимо, пребывать в обозримом будущем. Так что сургутянам крепиться, успехов в том, чтобы стоять в этих самых пробках, потому что пробок, к сожалению, в обозримой перспективе меньше не станет.

Вот так. Такие вот только у нас новости для вас. Ну что ж, а если вы с нами не согласны или согласны, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Прочитать расшифровку этого разговора вы сможете у нас на www.siapress.ru. Ссылка есть в описании, смотрите туда. Ну и, соответственно, ставьте «лайки», подписывайтесь на наш канал. Каждый день, я говорю, каждый день у нас что-то интересное выходит, так что не пропускайте. До новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.