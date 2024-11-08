Россиянам рассказали, как в 2025 году превратить отпуск в два месяца отдыха

«По закону отпуск длится 28 дней, но я слышала, что можно удлинить свой отдых. Как это сделать?» − спрашивает читательница siapress.ru Анна Праслова.

Отвечают эксперты портала «Яндекс Путешествия»:

Все верно, по трудовому законодательству в России можно взять 28 дней отпуска в году, но бывает, что этого недостаточно для длительных путешествий. Растянуть отпуск можно с помощью праздничных выходных, которые утвердил Минтруд России.

Декабрь ‒ январь

Зимой у россиян будет возможность отдохнуть 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Если оформить отпуск на 9 и 10 января, можно продлить свои новогодние каникулы еще на четыре дня ‒ до 12 января включительно. В итоге у вас будет 15 дней отдыха.

Март

Международный женский день в 2025 году выпадает на выходные ‒ 8-9 марта. Именно в это время можно взять двухнедельный отпуск с 10 по 23 марта и начать отдыхать уже с пятницы 7 марта, когда в стране будет сокращенный рабочий день.

Апрель ‒ май

Майские праздники ‒ еще один повод устроить себе отпуск. Официальные выходные продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Чтобы не прерывать отдых рабочими буднями, возьмите отгул на 28, 29 и 30 апреля, а также 5, 6 и 7 мая. В таком случае сможете улететь на отдых уже в субботу 26 апреля и вернуться домой в воскресенье 11 мая перед рабочим понедельником.

Июнь

Четырехдневный отдых с 12 по 15 июня можно превратить в небольшие каникулы на девять дней. Для этого возьмите отпускные на 9, 10 и 11 июня. Тогда сможете отдыхать с 7 по 15 июня включительно.

Ноябрь

Небольшой отпуск можно также устроить в ноябре. Со 2 по 4 число в России официальные выходные, а если взять отгулы 5, 6 и 7 числа, у вас будет восемь дней полноценного отдыха.