В 2025 году россияне будут отдыхать 118 дней

В Госдуме России поделились производственным календарем на 2025 год. Жителей ждет 365 дней, из них рабочие — 247, праздничные — 118. Скачать производственный календарь можно на сайте парламента.

Нерабочие праздничные дни в 2025 году

Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

— 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

— 7 января — Рождество Христово;

— 23 февраля — День защитника Отечества;

— 8 марта — Международный женский день;

— 1 мая — Праздник Весны и Труда;

— 9 мая — День Победы;

— 12 июня — День России;

— 4 ноября — День народного единства.

В проекте постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году следующих выходных дней:

— с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

— с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

— с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

— с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

— с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Рабочее время за 2025 год (в часах):

— при 40-часовой неделе — 1 972,00;

— при 36-часовой неделе — 1 774,40;

— при 24-часовой неделе — 1 181,60.