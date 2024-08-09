Продолжаем находить грязные и необустроенные места в Сургуте

Сургут − активно развивающийся город, но за блеском новых районов и современными зданиями скрываются проблемы, требующие незамедлительного вмешательства. Разбитые дороги, сломанные заборы и неубранные мусорные свалки − все это продолжает портить облик муниципалитета. В этом обзоре корреспондент siapress.ru снова обратил внимание на самые «грязные» места Сургута.

Начнем, пожалуй, с классики − с заборов. Все-таки глава Сургута Максим Слепов поручил избавляться от ненужных ограждений, а значит сейчас они, можно сказать, под прицелом.

Так, на Комсомольском проспекте возле спортивного поля был найден особенный экспонат − заржавевший забор, который окружает неухоженный участок земли. Сквозь проломы пробивается густая трава и сорняки, намекая на долгую заброшенность. Внутри же находится металлическая решетка в земле, закрывающая люк.

А на Университетской от одного из заборов «остались рожки да ножки».

Неподалеку нашлось еще ограждение, требующее внимания. По всей линии металлические конструкции стали кривыми, где-то их просто неаккуратно обрубили. Часть территории осталась без забора. Причем, некоторые сургутяне даже идут на риск и садятся на то, что от него осталось.

Поднимаясь в сторону ТЦ «Каскад», горожан ждет сломанная лестница: по ней ни пройти, ни проехать.

Присесть на пути к парку «За Саймой» можно, однако стоит быть осторожнее. Например, эту скамейку не только раскрасили, но и будто бы откусили от нее небольшую часть.

Лужи − еще одна из классических проблем Сургута. Парковка возле улицы Северной, 71 регулярно затапливается после дождей. А ведь совсем скоро здесь появится благоустроенный сквер.

А вот еще интересная находка − мусорная урна с заржавевшим ведром внутри.

Впрочем, если вы устали от мусора, можно лечь на подушку, которую заботливо оставили возле контейнеров в другой части города.

Напоминаем, ранее Максим Слепов поделился фотографиями проблем в микрорайонах «ПИКС» и «Ж/Д».