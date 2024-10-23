Что изменится, если закон о запрете животных в цирках примут в России

Цирк по-прежнему является значимой частью культурного наследия и семейной традицией для многих россиян. 64% жителей страны считают, что выступления с животными – неотъемлемый атрибут циркового искусства, согласно опросу ВЦИОМ. Это мнение особенно поддерживает старшее поколение, в то время как молодежь зачастую с этим не согласна. Останутся ли животные в цирках России и что об этом думают зоологи и депутаты − в обзоре siapress.ru.

Как россияне оценивают условия содержания животных в цирках?

Опрос показал, что россияне по-разному оценивают условия содержания животных. 66% считают условия содержания в стационарных цирках удовлетворительными, тогда как 65% негативно оценивают условия в передвижных цирках.

Несмотря на распространенные стереотипы, условия содержания животных в официальных цирках часто существенно лучше, чем в природе, заявляет на сайте ВЦИОМ зоолог Ос Арутюнян.

«Что же касается официальных цирковых институций, которые входят в профильные ассоциации, подчиняются законам и регулирующим правилам, то забота о животных там на высшем уровне. Животное в цирке живет гораздо лучше, чем в природе. Это можно оценить, например, по тому, как тигр в своём вольере лежит пузом кверху во время сна. Это высшая степень комфорта, покоя. В природе вряд ли можно встретить тигра, который так лежит», – рассказал зоолог.

Однако он также признает проблемы с нелегальными или полулегальными передвижными цирками, где действительно возможны нарушения прав животных: «Здесь надо упомянуть, что, к сожалению, до сих встречаются полулегальные объединения, называющие себя цирками, и вот там соответствующие нарушения действительно могут иметь место. С такими передвижными «зверинцами» необходимо бороться».

Подчеркнем, что в 2023 году в России работало 68 цирков. Из них 46 − стационарные. По данным Росгосцирка в 2022 году там провели более 2,8 тыс представлений. Все цирки в России вмещают более 83 тыс зрителей.

«Количество зрителей растет: в 2021 году представления посетили 2,1 млн человек, в 2022 – 3,2 млн. Заполняемость зрительных залов увеличилась на 22%. Несколько лет назад средний показатель не превышал 34 – 35%. В 2022 году средний показатель по всем циркам достиг рекордных 57%», − ранее сообщали в Росстате.

Что думают политики?

В ноябре этого года в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на использование животных в цирковых выступлениях. Однако, решать эту проблему необходимо последовательно: нужно, чтобы в цирках все время возрастали требования к содержанию животных, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов в беседе с РИА Новости.

«Мы видим, что сейчас в цирковых представлениях очень сильно снизилось количество используемых животных, в основном используют животных либо сельскохозяйственных, которые так или иначе взаимодействуют с человеком и хорошо поддаются дрессировке, например, лошадей, либо домашних животных – дрессированных собак и кошек, которые также постоянно взаимодействуют с человеком. Меньше стали использовать диких животных, в цирковых программах сократился процент номеров с использованием животных, раньше их было больше половины, сейчас меньше 30%», ‒ отметил Бурматов.

Законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках внесли в ГД в феврале текущего года лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков.

«Мы предлагаем убрать из цирка зверинец, чтобы животных не использовали ради развлечения. Во-первых, цирк с животными – это жестоко. Проблема насилия над животными никуда не уходит. Людей шокировали недавние кадры из Московского цирка, но это не единичный случай. Этим летом в Челябинске цирк-шапито оставил тигров на жаре, на раскалённом асфальте, без навеса. В начале октябре нашли нарушения в цирке Ухты: зверей держали в крошечных клетках, кормили непонятно чем. И это только недавние примеры, которые у всех на слуху», – сообщил изданию «Комсомольская Правда» Алексей Нечаев.

Он также заявил, что цирки с животными плохо влияют на детей: «Цирки с животными – это плохой пример для наших детей. Дрессировщики говорят, что цирк развивает эмпатию. Это просто абсурд. В чем эмпатия заключается, в подчинении сильному? Мы приучаем детей к тому, что даже самый сильный зверь по щелчку хлыста должен вставать на задние лапы. Что животные – это игрушки, инструмент для развлечения. Такое жестокое, потребительское отношение к природе потом переносится и на других людей. В современном мире и без того много насилия. Дети все это видят и впитывают. А нужно воспитывать в них совсем другие ценности: сострадание, доброту. Кстати, цирки не входят в «Пушкинскую карту». Потому что познавательного в цирке мало».

Не все так плохо?

В настоящее время цирковая индустрия стала практически полностью открытой – зрители могут не только посещать представления, но и наблюдать за условиями содержания животных, заявил изданию «Петербургский дневник» генеральный директор ФПУ «Росгосцирк» Сергей Беляков.

«Понимая, что есть мнение такое, что к животным не очень хорошо относятся в цирке, мы на постоянной основе показываем всю нашу закулисную часть. Сегодня дрессировщик – это уже не дрессировщик, это тренер, наставник, человек, который передает свою любовь и душевную доброту животным, а не укротитель, который когда-то стоял с кнутом. Все проходит. Мы все-таки живем в век гуманизма. Поэтому я готов со всей ответственностью сказать, что в Росгосцирке нет не то что жестокости, нет плохого отношения к животным», – отметил Беляков.

Он также считает, что инициатива депутатов наносит ущерб классическому русскому цирку, так как дрессура является одним из ключевых жанров, который на протяжении 105 лет был неотъемлемой частью великой цирковой традиции в России.