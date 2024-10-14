Депутаты РФ рассмотрят законопроект о запрете животных в цирках

В ноябре 2024 года в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на использование животных в цирковых выступлениях. Однако, решать эту проблему необходимо последовательно, нужно, чтобы в цирках все время возрастали требования к содержанию животных, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов в беседе с РИА Новости.

Отметим, что законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках внесли в ГД в феврале текущего года лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков.

По их мнению, цирки не всегда надлежащим образом содержат и ухаживают за животными. Именно поэтому «животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных».

«Мы видим, что сейчас в цирковых представлениях очень сильно снизилось количество используемых животных, в основном используют животных либо сельскохозяйственных, которые так или иначе взаимодействуют с человеком и хорошо поддаются дрессировке, например, лошадей, либо домашних животных – дрессированных собак и кошек, которые также постоянно взаимодействуют с человеком. Меньше стали использовать диких животных, в цирковых программах сократился процент номеров с использованием животных, раньше их было больше половины, сейчас меньше 30%», ‒ отметил Бурматов.

По его словам, сейчас каждый мэр муниципалитета может запретить у себя представление цирков с участием животных.