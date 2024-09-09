Врач-эксперт рассказал, какие прививки нужно сделать или повторить взрослым осенью

Вакцина ‒ это ключевой способ предотвращения инфекционных заболеваний. Со временем иммунитет, который развивается после болезни или вакцинации, начинает ослабевать, делая организм более уязвимым для инфекций. Особенно важно быть внимательным к своему иммунитету осенью, когда активность вирусов и бактерий возрастает, а также увеличивается риск заболеть. О том, от каких вирусных инфекций стоит сделать или повторить прививку взрослым в осенний период ‒ рассказал врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов порталу «Известия».

Грипп

По словам специалиста, грипп ‒ самая распространенная вирусная инфекция, которая каждый год вызывает эпидемии. У большинства она протекает тяжело и приводит к серьезным осложнениям. Прививка от гриппа необходима всем взрослым, особенно тем, кто находится в группе риска.

«Прививку от гриппа в сентябре-октябре рекомендуется сделать взрослым и детям, но особенно важна она для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно, так как вирус постоянно мутирует: штаммы, циркулирующие в текущем сезоне, могут существенно отличаться от предыдущих», ‒ рассказал врач.

Еще одна актуальная угроза, от которой можно защититься с помощью вакцинации.

«Многие ошибочно считают, что коронавирусная инфекция позади, но это не так. Сейчас кажется, что она останется с нами, как грипп с его ежегодными вспышками. Вакцинация против коронавирусной инфекции, а также ревакцинация рекомендована всем взрослым, особенно тем, кто находится в группе риска или планирует поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости. Важно помнить, что защита со временем ослабевает, поэтому поддержка иммунитета через регулярные прививки жизненно необходима», ‒ уточнил эксперт.

Роман Иванов добавил, что с 2021 года в России разрешено вакцинироваться от гриппа и COVID-19 в один день.

Клещевой энцефалит

По мнению врача, осень ‒ отличная пора для начала нового курса вакцинации от клещевого энцефалита. Так можно обезопасить себя перед следующим опасным весенне-летним сезоном.

«Вакцинация от клещевого энцефалита необходима жителям эндемичных регионов, а также тем, кто собирается в Московскую область, Карелию, Сибирь, на Дальний Восток. Вакцинация проводится в три этапа: две дозы вводятся с интервалом в месяц, а третья ‒ через 9-12 месяцев», ‒ рассказал он.

Кроме того, ревакцинация проводится каждые три-пять лет. Именно такая схема позволяет максимально защититься от клещевого энцефалита.

Пневмококковые инфекции

Инфекции этого типа могут вызывать пневмонию, менингит и сепсис. Поэтому также важно вакцинироваться, чтобы избежать этих последствий.

«Прививка от пневмококковой инфекции рекомендована людям старше 65 лет, курильщикам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или иммунодефицитами. Вакцинация может быть проведена в любое время года, но осенью она приобретает особую актуальность из-за роста заболеваемости другими респираторными инфекциями, которые ослабляют иммунную защиту», ‒ предупредил Иванов.

Коклюш, дифтерия и столбняк

По словам эксперта, с возрастом у вакцинированных в детстве людей снижается иммунитет к этим трем заболеваниям.

«Эти три болезни могут вызвать серьезные осложнения и даже привести к летальному исходу. Прививку от коклюша, дифтерии и столбняка рекомендуется обновлять каждые десять лет. Особенно важна ревакцинация для тех, кто планирует пополнение в семье, так как новорожденные могут получить защиту от этих заболеваний через антитела матери. В осенний период, когда иммунитет может ослабнуть, такая вакцинация поможет избежать опасных сочетанных инфекций», ‒ проинформировал Иванов.

Какие прививки сделать детям

О здоровье ребенка необходимо позаботиться осенью, чтобы он не заразился простудными заболеваниями в зимние и весенние месяцы. Важными вакцинами для детей в осенний период являются: вакцина от гриппа, от клещевого энцефалита, от ротавирусной инфекции и от пневмококковой инфекции, сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцину от гриппа следует сделать в сентябре. Вакцинироваться в январе будет не только бесполезно, но и опасно.

«Главным условием успешности процедуры является состояние абсолютного здоровья: насморк и кашель должны быть предварительно пролечены», ‒ указали в сообщении.

Вакцину от клещевого энцефалита лучше сделать таже в сентябре, особенно людям, которые проживают в регионах, эндемичных по клещевому энцефалиту (Сибирь, Дальний Восток, Европейский север и другие).

«Первая вакцинация проводится осенью. Первая ревакцинация проводится через один-семь месяцев (чем позже ‒ тем лучше). Оптимально, чтобы она была в конце весны: таким образом будет вырабатываться оптимальный иммунитет против инфекции. Вторая ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй прививки, то есть весной следующего года. Далее рекомендуют проводить ревакцинации через каждые три года», ‒ уточнили эксперты.

Прививка от ротавирусной инфекции особенно важна для детей, которые посещают детские сады и младшие классы школы. Вакцинация проводится в два этапа, между которыми должно пройти четыре-шесть недель. Только после этого у ребенка сформируется хороший иммунный ответ.

Вакцинация от пневмококковой инфекции существует для детей в нескольких вариантах в зависимости от того, в каком возрасте была сделана первая прививка. Самым оптимальным вариантом является трехразовая, которая делается на первом году жизни, помимо этого, есть двухразовая ‒ на втором, и после двух лет она вводится однократно.