Обходы замедления YouTube вызывают недовольство у Роскомнадзора

В последнее время в России развернулась настоящая битва вокруг видеохостинга YouTube. Власти официально не запретили работу платформы, однако дали «зеленый свет» на ее замедление. Между тем, операторы связи пользуются своими возможностями и ускоряют сайт, пытаясь сохранить клиентов. Однако действия провайдеров вызывают недовольство у Роскомнадзора. Разбираемся, что сейчас происходит с замедлением YouTube в России.

Операторы обходят ограничения

В августе многие российские операторы начали использовать собственные технологии для ускорения работы YouTube. В Северо-Западном федеральном округе некоторые провайдеры заявили своим клиентам, что видеохостинг у них работает с нормальной скоростью, передает «Коммерсантъ».

Один из них даже перенаправлял трафик с российских серверов Google на европейские, чтобы улучшить качество обслуживания. Эти действия вызваны тем, что многие пользователи стали жаловаться на ухудшение качества работы видеохостинга, а в некоторых случаях даже начали расторгать договоры с операторами.

Роскомнадзор ужесточает требования

Роскомнадзор не оставил действия операторов без внимания. 28 августа регулятор направил операторам письмо с требованием оставить YouTube замедленным и прекратить использование «технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика».

Ведомство также потребовало от операторов не препятствовать работе «технических средств противодействия угрозам», установленных на их сетях для фильтрации трафика.

Операторам связи было приказано отчитаться о принятых мерах до 2 сентября. Невыполнение требований Роскомнадзора грозит им административной ответственностью и серьезными последствиями.

Редакция siapress.ru направила запрос в Роскомнадзор, чтобы узнать, отчитались ли провайдеры о принятых мерах. На момент публикации материала ответ не был получен.

Действия операторов могут привести к серьезным последствиям

Нарушение указаний Роскомнадзора грозит операторам не только штрафами, но и возможным отзывом лицензии. Об этом говорит статья 13.45 КоАП РФ.

«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», − говорится в законе.

Это может вызвать серьезные последствия для рынка связи в России. Провайдеры вынуждены выбирать между удовлетворением запросов своих клиентов и соблюдением указаний регулятора.

Возможная блокировка YouTube?

YouTube пока не заблокирован в России, что ограничивает возможности Роскомнадзора применять меры воздействия или санкции против операторов, пишет Forbes, ссылаясь на слова Григория Волкова. Однако, по его мнению, разосланные письма могут быть частью подготовки к возможной блокировке сервиса.

«Вероятно, план заключается в том, чтобы в мгновение ока провести такую блокировку, чтобы никаких препятствий операторы не создавали», − сообщает спикер.

Волков также добавляет, что регулятор пытается предотвратить ситуацию, когда доступный YouTube становится конкурентным преимуществом для операторов связи. «Этими письмами операторов сетей убеждают так не делать, наводя порядок жесткой рукой», – заключает он.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментариями к основным операторам связи в России. Tele2, Ростелеком и Мегафон категорически отказались давать комментарии, а представитель МТС заявил: «Прокомментировать не сможем. Можно заметить, что официально не было заявлений от регулятора по поводу замедления YouTube».

Ответа от Yota получено не было.