Эксперты рассказали, как подготовиться к путешествию на личном авто

Путешествие на автомобиле ‒ одно из самых приятных и удобных способов исследовать новые места. Ведь можно самому выбирать маршрут и делать остановки там, где захочется. Можно останавливаться на панорамных видовых площадках, наслаждаться живописными пейзажами. Однако, перед поездкой важно позаботиться о своей безопасности. Эксперты Объясняем.рф совместно с МЧС России рассказывают, что проверить заранее и как быть, если в дороге сломается машина.

Что нужно сделать перед поездкой?

‒ проверьте техническое состояние машины: исправность двигателя и тормозов, давление в шинах, технические жидкости, уровень топлива;

‒ узнайте, где по дороге находятся АЗС, кафе, магазины и организованные стоянки;

‒ предупредите родственников и друзей, куда вы едете и по какому маршруту;

‒ выберите места отдыха в пути;

‒ посмотрите прогноз погоды;

‒ добавьте в телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов, расположенных по вашему маршруту.

Как подготовиться, если с вами едут дети?

Изучите актуальные правила перевозки детей в машине. Они прописаны в постановлении Правительства от 23 октября 1993 года № 1090 (ред. от 19 апреля 2024 года) «О Правилах дорожного движения». Например, детей до года перевозят в автолюльке, а ребенок от года до семи лет может ехать только в детском автокресле.

Запаситесь питьевой водой и перекусом для ребенка и обязательно возьмите базовую аптечку ‒ например, жаропонижающее, средства для ЖКТ и обезболивающее. Кроме того, возьмите с собой игрушки, книжки и раскраски, чтобы дети не скучали в дороге.

Какие принадлежности взять в дорогу?

Позаботьтесь о том, чтобы в машине у вас были:

‒ запас продуктов и питьевой воды;

‒ аптечка ‒ дополнительные средства к тем, что вы берете для детей;

‒ спички и зажигалка;

‒ теплая одежда и плед на случай похолодания;

‒ светоотражающий жилет;

‒ мобильный телефон, зарядка и пауэрбанк для него.

Как отдыхать в дороге?

Проезжайте не больше 700 километров в сутки. Находитесь за рулем не более девяти часов в день. Каждые 4,5 часа делайте перерыв не менее 45 минут. Помните: при чрезмерном утомлении внимательность снижается и есть риск попасть в ДТП.

Как избежать аварийных ситуаций за рулем?

‒ разговаривайте за рулем по телефону только через гарнитуру;

‒ не ведите машину, если вы устали или заболели;

‒ не садитесь за руль, если выпили алкоголь.

Как позаботиться о пожарной безопасности?

Обязательно положите в машину огнетушитель. Надежно закрепите его, чтобы он не мешал водителю. Проверьте его срок годности: для углекислотных ‒ 15 лет, для порошковых ‒ десять лет. Но раз в год его нужно проверять, а раз в пять лет ‒ перезаряжать.

Что делать, если испортится погода?

Сильный дождь, ветер или град лучше переждать. Припаркуйтесь в безопасном месте:

‒ в населенных пунктах;

‒ у придорожных кафе;

‒ на АЗС;

‒ в местах организованных стоянок автомобилей.

Что делать, если машина сломается в пути?

‒ наденьте светоотражающий жилет перед тем, как выходить из машины;

‒ выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию;

‒ попросите помощи у водителей, проезжающих мимо машин;

‒ при необходимости обратитесь в экстренные службы по единому номеру 112.

При ДТП на платной трассе можно также позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323 либо вызвать ближайший эвакуатор.