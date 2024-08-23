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​Храм-долгострой в Сургуте: кто виноват в затягивании строительства

Почему храм на Ленинградской в Сургуте не могут достроить уже 20 лет

​Храм-долгострой в Сургуте: кто виноват в затягивании строительства
Фото: siapress.ru

В Сургуте на улице Ленинградская, 9 уже почти два десятилетия ведутся строительные работы храма Святого Духа. Этот затянувшийся проект окутан множеством вопросов. Корреспондент siapress.ru попытался разобраться, что же скрывается за долгостроем.

Сначала было…

Идея строительства храма появилась в середине 2000-х, а первые работы начались в 2004 году. Вскоре они были приостановлены по разным причинам, указывают в группе во «ВКонтакте» «Храм Святого Духа г. Сургут».

Строительство возобновилось лишь в конце 2015 года. Однако в июне 2020 года, несмотря на все сложности, было получено новое разрешение на возведение храма, но ни одна крупная строительная компания не захотела взяться за этот проект.

Что же происходит сейчас?

Недавно стало известно, что на улице Ленинградская, 9 продолжаются строительные работы храма Святого Духа. Сейчас там выполняется кирпичная кладка притворной части. Совсем скоро перейдут к следующего этапу, сообщает митрополия ХМАО.

«Идет подготовка к следующим строительным этапам, доставляется необходимый стройматериал. Ограниченное пространство территории храма и близлежащие здания, создают некоторые трудности в работе крупной спецтехники и автокрана, многое приходиться делать вручную или в несколько этапов, что значительно увеличивает время выполнения запланированных работ», ‒ указали в сообщении.

Особенностью нового храма является то, что он будет похож на церковь Покрова на Нерли. Этот храм был построен в 1165 году мастерами Владимиро-Суздальской архитектурной школы. Объект включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А кто занимается строительством?

По информации собственного источника siapress.ru, строительством храма занималось ООО «ЮграПромЭнерго». В ходе диалога спикер сообщил, что еще в прошлом году на паспорте объекта была указана именно эта компания. По его словам, она также имела обязательства по пяти-семи проездам, но ни один из них не выполнила.

«Храм, который строят на Ленинградской, судя по вывеске о строительстве, строит тот же подрядчик, который в прошлом году выиграл конкурс на ремонт проездов, но ни один не сделал», – ранее рассказал собеседник на правах анонимности.

Корреспонденту siapress.ru удалось связаться со священником храма, Алексеем Бараболя, который заявил, что директор ООО «ЮграПромЭнерго» Дмитрий Захаров не привлекался к строительству храма. По его словам, никаких застройщиков у них до этого не было и всю информацию можно узнать из паспорта объекта на месте.

«Там не менялись застройщики, там его и не было никогда, вот в чем дело, – поделился священник, настоятель храма Святого Духа с изданием. − Строится медленно, как раз основная причина – это отсутствие средств. Изначально основной причиной было отсутствие застройщика. То есть мы получили разрешение на строительство и долгое время искали его. А храм стоял, не строился, а когда уже вот нашли вот эту фирму, потихонечку началось все, причем они с нас не берут ни рубля».

Несмотря на то, что святой отец не сообщил, кто сейчас занимается строительством, информация об этом опубликована в группе во «ВКонтакте» «Храм Святого Духа г. Сургут», а также на паспорте объекта.

«С 2022 года застройщиком храма выступила небольшая сургутская фирма СК «ЮТА» и приступила к началу выполнения работ», – говорится в публикации.

Чтобы подтвердить правдивость информации, корреспондент выехал на место строительства и убедился, что стройкой действительно занимается ООО СК «ЮграТрансАвто». Также около объекта оказался рабочий, который сообщил, кто отвечает за возведение храма − генеральный директор СК «ЮТА» Владимир Мельницкий.

«Я вообще не могу каких-то прогнозов сказать. Мы делаем то, что они говорят. Говорят арматура – мы покупаем арматуру, цемент – везем цемент, щебень – везем щебень, люди нужны − везем людей», – сообщил генеральный директор. − «ЮграПромЭнерго» все-таки никакого отношения к храму не имело никогда. По крайней мере за эти последние три года. Может, когда-то да. А сейчас точно нет».

Подчеркнем, что строительство религиозного объекта осуществляется не на средства государства, а лишь за счет добровольных пожертвований. Учитывая все вышеуказанные факторы, объект еще много времени может находиться в состоянии долгостроя.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 254, комментариев: 0
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