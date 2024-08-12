Новый храм в Сургуте будет похож на церковь Покрова на Нерли

В Сургуте на улице Ленинградская, 9 продолжаются строительные работы храма Святого Духа. Сейчас там выполняется кирпичная кладка притворной части. Совсем скоро перейдут к следующего этапу, сообщает митрополия ХМАО.

«Идет подготовка к следующим строительным этапам, доставляется необходимый стройматериал. Ограниченное пространство территории храма и близлежащие здания, создают некоторые трудности в работе крупной спецтехники и автокрана, многое приходиться делать вручную или в несколько этапов, что значительно увеличивает время выполнения запланированных работ», ‒ указали в сообщении.

Особенностью нового храма является то, что он будет похож на церковь Покрова на Нерли. Этот храм был построен в 1 165 году мастерами Владимиро-Суздальской архитектурной школы. Объект включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.