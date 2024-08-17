Седьмой выпуск урбанистических идей и фишек, которые бы пригодились Сургуту

Продолжаем публиковать обзоры разнообразных урбанистических ноу-хау и фишек, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Предыдущий выпуск читайте здесь.

1. Угнал – выпил – остался без машины

Недавно в Австрии был принят закон, который позволяет конфисковывать автомобили у водителей-гонщиков. За превышение на 60 км/ч в городе или 70 км/ч за его пределами машину отбирают на две недели, а у рецидивистов и «шумахеров», пересекших черту на 80-90 км/ч транспорт конфискуют навсегда. Этот подход уже успешно применяется и в других странах, таких как Швейцария.

В России же, напомним, превышение на 60-80 км/ч «карается» штрафом в 2000-2500 рублей с лишением прав до полугода, а на 80 км/ч и более – 5000 рублей. А именно такие нарушения часто становятся причинами самых страшных смертельных ДТП.

2. Обязательная табличка

Очень простая, но крайне полезная для любого города на планете практика – обязательно вывешивать на месте проведения строительных работ емкую и понятную информацию о том, что вообще происходит, кто за это отвечает и как с ним связаться.

Если любое благоустройство, ремонт, реконструкция или возведение нового здания будет сопровождаться табличками с указанием, кто выполняет работу, зачем и на какой срок – это поможет избежать конфликтов и повысить доверие горожан к местной власти и бизнесу. А еще это совершенно несложно, недорого и помогает отличить легальные и согласованные работы от разнообразного самоуправства.

3. Колечко не только на память

Не так давно в Ярославле был представлен проект нового аэропорта, вдохновленный символикой «Золотого кольца», частью которого и является этот древний русский город.

Именно он победил в ходе архитектурного конкурса. Если все пойдет по плану, то эта красота будет радовать жителей и гостей Ярославля с 2027 года. А в это время в Сургуте идет напряженная работа по потенциальной реконструкции аэропорта (причем не первый год). Может, стоит задуматься над архитектурным конкурсом?

4. Чистота в клозетах подъездах

Для специалистов не секрет, что обеспечить чистоту подъезда в любое время года можно с помощью простых, но эффективных решений.

Установка решеток-грязеуловителей на входе и водоотводов со стороны улицы позволяет значительно снизить затраты на уборку и поддерживать чистоту. На этапе строительства это дороже, но по ходу эксплуатации и с точки зрения эстетического результата выгода будет очевидной.

5. Забота о беззащитных

По следам истории с «Долголетием» в Сургуте актуальным выглядит опыт Нидерландов. Там построили целую «фейковую» деревню Хогвейк для людей с деменцией.

Она во многом копирует картины и быт прошлого, которое более знакомо и приятно постояльцам. «Жители» деревни гуляют по территории, заходят в магазины, кафе и бары, работники которых на самом деле – персонал этого медицинского городка, который обеспечивает пожилым людям с деменцией возможность провести последние годы жизни в комфорте и спокойствии, и при этом не в четырех стенах. Проект удостоен медицинских и архитектурных премий.