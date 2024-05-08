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​Точечная достройка, правильный автовокзал и безопасные светофоры – ноу-хау для Сургута

Шестой выпуск урбанистических идей и фишек, которые бы пригодились Сургуту

​Точечная достройка, правильный автовокзал и безопасные светофоры – ноу-хау для Сургута
Фото администрации Сириуса, t.me/gre4ark, t.me/urban_blog

Продолжаем публиковать обзоры разнообразных урбанистических ноу-хау и фишек, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Предыдущий выпуск читайте здесь.

Небо, самолет, лавочка

В Сочи в районе аэропорта местные власти разбили интересный скверик. Он представляет собой несколько лавочек и стенд, на котором отражается информация о ближайших взлетах и посадках самолетов, которые барражируют прямо над головами заседающей там аудитории. Настоящий подарок для любителей авиаспоттинга (фотографирование самолетов), а также просто для людей, которым нравится величественное зрелище летающей техники.

И никакие сотрудники авиационной безопасности за людьми не гоняются, все чинно, мирно и благородно.

Точечная достройка

Кто бы мог подумать, что можно просто так взять и добавить этажей определенному дому, и это будет выглядеть не просто прилично, а даже красиво. Так сделали в одном из западных районов Лондона.

Там один из домов достроили красным кирпичом, подняв его до высоты квартала, и в целом место стало выглядеть еще интереснее, чем раньше.

Круг вместо тупика

Ранее мы рассказывали о том, что небольшие нерегулируемые перекрестки лучше и безопаснее делать в виде мини-кругового движения. Но есть еще один способ для полезного применения этой дорожной технологии – расположение кругов в тупиках. Это называется cul-de-sac, в переводе с французского – «дно мешка».

Если кто-то заехал в тупик, ему не придется измочаливать свою коробку передач и руль в попытке развернуться, равно как и сдавать задом – можно просто развернуться на небольшом «пятачке» и благополучно покинуть территорию.

Автовокзал здорового города

В Польше есть небольшой город Забже, сопоставимый с Нефтеюганском – 172 тысячи жителей. И там власти озаботились наличием автовокзала. В итоге сделали сразу две станции – большую в центре и малую на окраине. Для первой выстроили внушительное здание, где автобусные платформы расположились на первом этаже, выше – паркинги и офисы, а на крыше – общественное пространство с озеленением.

Вторая станция более простая – навес, зал ожидания, велопарковка. Но все это образует систему, при которой на автобус можно попасть или, напротив, выйти, как в центре города, так и на окраине.

В идеале Сургуту требуется подобное решение.

Опасные подмигивания

Уникальный эксперимент продолжается в Зеленограде – там пробуют настраивать светофоры без мигающего зеленого, то есть никаких обратных отсчетов (которые являются «приглашением» надавить на газ и проскочить перекресток) – разрешающий сигнал сразу переходит в желтый и красный. По итогам первых трех месяцев количество пострадавших и погибших в ДТП упало почти в три раза, а само количество аварий уменьшилось вдвое. И это просто от перенастройки светофоров.

Напомним также, что снижение смертности на дорогах – один из приоритетов, указанных в свежих национальных целях, подписанных Владимиром Путиным в день своей инаугурации на пятый срок. Так что у зеленоградского опыта может быть вполне себе ясное с точки зрения бюрократии применение по всей России, в том числе, в Сургуте.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 198, комментариев: 0
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