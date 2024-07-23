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​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Опровергаем слухи о запрете проживания зимой на дачах

​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В некоторых СМИ вновь начали распространять информацию о запрете проживания на дачных участках в зимний период. Якобы в России весной 2024 года вступают в силу правила о времени пребывания в загородных домах. Разбираемся, действительно ли это так, какие на самом деле есть запреты для дачников и как любители загородного отдыха к ним относятся.

Правда или ложь?

Информацию о том, что в России с 1 октября по 31 марта запрещено жить на даче распространяет ряд СМИ. Например, портал «Про город» пишет, что находиться на участках можно будет не более 180 дней в году.

«Согласно новым регламентам, с 1 октября по 31 марта проживание на дачных участках запрещено. В период с апреля по сентябрь владелец может временно находиться на своих участках, но не более 180 дней в году. Постоянное проживание при этом не допускается», ‒ говорится в сообщении.

Однако, эти слухи опровергли. Оказалось, что российское законодательство не устанавливает никаких сезонных запретов в использовании дач и загородных домов, сообщает «Парламентская газета».

«Собственник дачного участка вправе использовать строения, возведенные на земле, в том объеме, в котором ему это необходимо, и круглогодично», ‒ объяснил член Комитета по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин изданию.

Такого закона нет?

В настоящий момент ни один закон или документ не устанавливает запрет на использование садовых земельных участков и садовых домиков в зимний период. Об этом «Парламентской газете» рассказала юрист, заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Полина Тришина.

«Если в северных регионах действительно прослеживается сезонность использования участков, то в южных регионах такого не наблюдается», ‒ сказала спикер.

Никита Чаплин добавил, что рядом с большими городами почти не осталось поселков, где люди живут только в теплое время года. Наоборот, часто в СНТ некоторые семьи проживают круглый год.

Какие запреты все же реальны?

К действующим запретам относятся: выращивание на участке сорняков и запрещенных растений, разведение огня, нарушение закона тишины и многое другое. С более подробным списком правил для дачников можно ознакомиться в нашем обзоре.

Как дачники Сургута относятся к запретам?

Мнения дачников о штрафах разнообразны. Некоторые считают, что штрафы ‒ это несправедливый способ наказания за мелкие нарушения. По их мнению, дачникам следует иметь больше свободы и гибкости на собственных участках. Другие, наоборот, поддерживают штрафы как способ поддержания порядка и чистоты на дачных участках, а также защиты окружающей среды.

Корреспондент siapress.ru уточнил, как дачники отреагировали бы на запрет проживания на даче в зимний период, если бы такой законопроект все же подписали.

«Я отношусь к этому запрету положительно, дача ‒ это дача. Во-первых, на даче нет никакой коммуникации, электричество да, есть, но вода своя. Нет центрального водоснабжения. Когда зимой холодно, наши соседи включают электрообогреватели. Этого не хватает. Начинают жаловаться: «Почему у нас сбой с электричеством?». По идеи, это не жилое помещение, не дом, это дача. Там не должно быть такого большого напряжения. Дача для отдыха, работы, но не проживания зимой», ‒ сообщила владелица дачи на ДНТ «Интеграл-1» Лариса Д.

Горожанка также слышала, что в ДНТ «Интергал-1» на постоянной основе проживает целая половина собственников всех участков.

«Штраф за сорняки полный бред. Мусор на участке тоже глупо давать штрафы. Мой участок ‒ хочу уберу, хочу мусорю. Скважины и колодцы ‒ без них на даче просто невозможно. Это самое необходимое. Ну а туалет это даже не обсуждается, без него вообще никак. Штраф за разведение птиц и животных, это уже индивидуально. Мне, например, не интересно разводить живность на участке», ‒ поделилась мнением дачница Сургута Вера Х.

Ранее мы писали, что в Сургуте очень востребована загородная недвижимость. За год спрос на земельные участки вырос в 2,5 раза.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 69, комментариев: 0
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