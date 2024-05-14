За что могут оштрафовать российских дачников

Российских дачников предупредили о штрафах за выращивание картофеля на личном участке. Однако все не так просто − информация об этом появилась из-за неверной трактовки законов, объяснили эксперты портала «ПроГород». Разбираемся за что могут оштрафовать дачников.

Штраф за картофель

Статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф за неправильного использования семян сельхозкультур, в том числе и картофеля. То есть дачникам придется заплатить только за так называемые «нелегальные» семена в коммерческих целях − для последующей продажи выращенного урожая.

«К «нелегальным» семенным клубням относятся: картофель из собственного урожая, не предназначенный для посева, клубни, полученные от знакомых, соседей или случайных продавцов, например, на рынке. Использование таких несертифицированных семян исключительно для личных нужд на своем участке совершенно законно и не влечет за собой ответственности», − объяснили специалисты.

Таким образом, обычные дачники могут по-прежнему свободно выращивать картофель. А вот коммерческим производителям необходимо строго соблюдать законодательство.

За что еще могут оштрафовать дачников?

Если раньше вычислять нарушителей помогали бдительные соседи, то сегодня для этих целей используются и беспилотники. В частности, это касается территориальных споров: в Росреестре сообщили, что нарушителей земельного законодательства будут искать с помощью коптеров. БПЛА делают фото или видео земельных участков, после чего специалисты сравнивают полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Для обеспечения безопасности беспилотные летательные аппараты с видеокамерами используют и подразделения МЧС России: спасатели ищут участки с засохшей травой и горами мусора. Эксперты Объясняем.рф рассказали о главных ограничениях для дачников в 2024 году.

Штрафы за сорняки и запрещенные растения

Согласно Земельному кодексу РФ, гражданин должен следить за своим участком и не допускать его загрязнения и зарастания. Сегодня штраф можно получить и за обычные сорняки — их перечень определен постановлением Правительства. В число таких растений входит борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, ромашка лекарственная пахучая, мята полевая, пижма обыкновенная, осот полевой и некоторые другие.

Согласно ст. 10.1 КоАП, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 рублей. Но в регионах могут накладывать дополнительные санкции. Например, в Московской области дополнительно придется заплатить до 5 000 рублей.

Штрафы за такие правонарушения выписывают административные комиссии при органах местного самоуправления, например, администрации сел, городов, районов.

Наказывают дачников и за культивирование незаконных растений — их перечень также утвержден постановлением Правительства. Так, в него, в частности, входят мак снотворный, мимоза хостилис, роза гавайская, конопля, шалфей предсказателей, кат. В этом году в список запрещенных к выращиванию растений добавили еще ряд позиций.

Напоминаем, россиян предупредили о жестком наказании за выращивание ипомеи трехцветной.

Отметим, что выращивать петрушку кудрявую на своем участке разрешается, а вот собирать ее семена, из которых можно сделать опасное для здоровья масло, запрещено. Согласно ст. 228 УК РФ, за это грозит штраф до 40 000 рублей, исправительные работы и даже уголовная ответственность.

Разведение огня

Сегодня дачники могут сжигать на своем участке натуральный мусор, например, скошенную траву, листья и ветки, но лишь при соблюдении ряда условий. Так, расстояние до ближайшей постройки должно составлять не менее 7,5 метра, до лиственного леса — 15, а до хвойного — 50 метров.

При этом жечь мусор разрешается в металлической бочке с дном, объемом, не превышающим 1 кубометр. По ст. 20.4 КоАП штраф за нарушение этих правил составляет от 5000 до 15 000 рублей. А если в регионе действует особый противопожарный режим — от 10 000 до 20 000 рублей.

Штраф можно получить и за жарку шашлыка на своем участке ближе чем в 5 метрах от строений. Кроме того, в радиусе 2 метров от мангала нельзя держать воспламеняющиеся и горючие материалы. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей.

То же самое касается костра. Разводить его можно лишь в 15 метрах от строений в яме диаметром не более 1 метра и глубиной не меньше 30 сантиметров. Помимо этого, в радиусе 5 метров нельзя хранить горючее.

Мусор на участке

Складируя мусор на участке, дачник нарушает сразу несколько законов. Один из них — небрежное обращение с отходами. Мусор нельзя закапывать в землю и сбрасывать на почву. Иначе, согласно ст. 8.2 КоАП, грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, а за повторное нарушение — от 3000 до 5000.

Кроме того, захламление участка мусором могут квалифицировать как использование его не по назначению. Если такие действия будут расценены в качестве нанесения экологического ущерба, то по статье 8.8 КоАП может быть наложен штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей. Если же склад мусора на участке расценят как использование земли не по назначению, то штраф составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей.

Скважины и колодцы

По закону дачникам не запрещено копать колодцы и бурить скважины на своем участке. Однако они обязаны соблюдать ряд правил. Так, колодец или скважина не должны быть глубже 5 метров либо достигать уровня залегания грунтовых вод. Использовать воду можно только для личных нужд и не более 100 кубометров в сутки.

Отметим, что пробурить артезианскую скважину граждане самостоятельно не имеют права. Для этого нужно обратиться в компанию, у которой есть лицензия на предоставление соответствующей услуги. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Штраф за порчу беспилотников

Как сообщается на сайте Минтранса, с 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников упростили правила управления дронами. Согласно постановлению Правительства, их разрешено запускать над населенными пунктами на высоту до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. Однако летательный аппарат должен находиться в видимости оператора. Перед запуском беспилотника весом до 30 кг не нужно подавать авиационным властям план перемещения аппарата.

А вот если соседу по даче не понравится, что коптер летает над его участком и он собьет беспилотник, ему будет грозить штраф до 40 000 рублей по ст. 167 УК РФ.

Штрафы для дачников-автовладельцев

Многие считают, что на своем дачном участке они могут делать все что угодно, однако это не совсем так. Например, автомобилисты не могут мыть транспортные средства даже на своей земле. Дело в том, что грязь и технические жидкости попадают в почву, загрязняя еще и соседние участки.

За такое правонарушение размер санкции может варьироваться от 3 000 до 5 000 рублей. Например, по ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов» он составит от 500 до 1 000 рублей, а по ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка.

Оплатить штраф придется и за неправильную парковку. Многие привыкли оставлять автомобили у ворот дачных участков, зачастую на траве. Тем самым машина портит зеленые насаждения. За такие действия предусмотрен штраф. Его размер в регионах может меняться, но, как правило, составляет до 5 000 рублей.

Автовладелец нарушит законодательство и в том случае, если оставит машину на берегу реки или озера. Согласно ст. 65 Водного кодекса, полоса водоохранной зоны в зависимости от типа водоема (ручей, река, озеро или море) составляет от 50 до 500 метров. Ближе подъезжать нельзя. В противном случае, согласно ч. 1 ст. 8.42 КоАП, водителю грозит штраф от 3000 до 4500 рублей.

Впрочем, получить штраф можно еще по дороге на дачу. Если человек решил взять с собой собаку или кошку, то следует помнить правила их перевозки. Отметим, что животные в машине приравниваются к грузу, который не должен как-либо ограничивать управление машиной. То есть необходимо, чтобы питомец не препятствовал обзору и не создавал какие-либо помехи во время движения. Иначе по ст. 12. 21 ч.1 КоАП РФ автомобилисту могут выписать штраф в размере 500 рублей.

Туалет на участке

Дачникам грозят штрафы и за неправильно установленный уличный туалет на участке. Он должен располагаться на расстоянии не менее 8 метров от колодца, 12 метров от других построек и 2 метров от забора. Также в туалете должен быть установлен герметичный бак, который препятствует проникновению отходов жизнедеятельности на другие участки. Штраф за несоблюдение всех этих требований — от 3 000 до 5 000 рублей.

Нарушение закона о тишине

Сегодня штрафы за шум можно получить не только в городе, но и за его пределами. Речь идет как о ремонтных работах, так и о громкой музыке. Однако в каждом регионе существует свой закон о тишине.

Например, в Московской области на территории садоводческих, огороднических и дачных участков нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 часов и с 13:00 до 15:00 по будням, а в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00. За нарушение регламента могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 3 000 рублей.

Штраф за разведение птиц и животных

В садовом товариществе, как правило, можно разводить любую птицу и кроликов для личных целей. Нормы обычно прописаны в уставах СНТ.

Участок ИЖС предназначен лишь для индивидуального жилищного строительства. На нем можно выращивать цветы, овощи и фрукты. В противном случае дачников могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием».

За разведение животных и птицы на таком участке законом предусмотрен штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка. Если цена не определена, то заплатить придется не менее 10 000 рублей.

Самозахват земли

Чаще всего конфликты у соседей возникают из-за неправильно установленного забора — обычно со смещением на чужой участок. Подать жалобу на такое правонарушение может исключительно владелец земли. Это означает, что право на его владение должно быть подтверждено регистрацией в ЕГРН или иными правоустанавливающими документами. Помимо этого, должно быть проведено межевание участков по правилам. Если ранее этого не было сделано, то следует обратиться к кадастровому инженеру для установления границ участка.

Направить жалобу на самозахват земли необходимо в Росреестр. В заявлении следует указать адрес участка, его кадастровый номер и суть проблемы.

Отметим, что за самозахват земли предусмотрен штраф по статье 7.1 КоАП РФ. Для граждан он составляет от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 000 рублей.