16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9506   EUR  94,5829  

Новости

Больше новостей
За кого вы бы проголосовали на выборах главы Сургута?

Евгений Скрябин 0%

Максим Слепов 37.5%

Денис Третьяков 6.3%

Ни за кого 41.7%

Свой вариант (в комментариях) 6.3%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 48

Комментировать
0
Надо ли вводить налог на бездетность, как предлагает Госдума?
Комментировать
0
Больше опросов

​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы

Новый мэр Сургута Максим Слепов определил задачи для города до 2036 года

​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы
Фото: siapress.ru, Максим Слепов / t.me

3 июля для Сургута стало важной датой: на заседании городской думы депутаты единогласно избрали нового мэра города ― Максима Слепова. Он поделился с присутствующими задачами, которые поставил перед собой на срок работы.

«В своей работе я планирую ориентироваться на стратегию социально-экономического развития Сургута до 2036 года, с целевыми ориентирами до 2050 года, которые мы принимали вместе с вами. Стратегия развития города включает в себя ряд проектов по созданию центров превосходства национального и регионального значения», ― начал свой доклад Слепов.

К таким центрам превосходства национального значения относятся:

  • Инновационный научно-технологический центр

Его деятельность будет направлена на разработку технологий в области энергетической безопасности, здоровьесбережения и качества жизни населения. Передовые инженерные технологии и новые материалы адаптированы к условиям севера и Арктики.

  • Транспортно-логистический кластер

В результате реализации федеральных проектов по созданию транспортный коридоров, а именно автомобильно-транспортный коридор «Северный Урал», железнодорожно-транспортный коридор «Сибирский меридиан» ― город станет еще более важным транспортно-логистическим кластером национального значения.

  • Научно-образовательный центр

В частности, Сургутский государственный университет. Он на сегодняшний момент на первом месте в Югре, и на третьем ― среди вузов Уральского федерального округа. «Создание нового университета на базе СурГУ в составе ИНТЦ усилит наши позиции», ― уверен Максим Слепов.

Центрами превосходства регионального значения становятся:

― центр подготовки медицинских кадров, реабилитации и медицинского туризма;

― деловой центр регионального значения;

― энергетический узел.

«Сургут имеет выгодные экономико-географическое положение в том числе в системе транспортной связи России, которое в ближайшее время усилится формированием транспортных коридоров, о которых я говорил ранее», ― сообщил новый мэр.

Сургут является центром крупной городской агломерации. Численность населения в агломерации составляет свыше 40 процентов от населения Югры. Практически 50 процентов регионального продукта собирается на границах агломерации. «В долгосрочной перспективе Сургут должен стать городом комфортной среды и духовно-нравственных ценностей за счет активной кооперации населения, власти и предпринимательства. Город обладает благоприятным демографическим потенциалом и за предстоящие 27 лет до 2050 года прирост численности постоянного населения прогнозируется порядка 150 тысяч человек», ― указал Максим Слепов.

Привлекательность города будет повышаться за счет благоустройства территорий, модернизации улично-дорожной сети, организации освещения и строительства велодорожек. «В перспективе необходимо обеспечить связанность участков образования и участков досуговых объектов зеленых нахождений малых форм в единую сеть зеленого каркаса города с выходом на благоустроенные участки набережных рек и протоков реки Оби», ― подчеркнул Слепов.

Градостроительная политика

Необходимо продолжить внедрение подходов по комплексному развитию территорий и с учетом нормативной обеспеченности социальной инфраструктуры требований Югорского стандарта.

Инвестиции

По мнению Максима Слепова, инвестиции ― локомотив эффективного развития Сургута, здесь выгодно вкладывать и инвестировать.

«Перспективными направлениями вижу реализацию флагманского проекта по ревитализации производственных зон, так сказать дать вторую жизнь нашей промзоне, выявить их потенциал для экономики города. Создание новых альтернативных наукоемких производств, с развитием технологических пластов. Развитие малого бизнеса в IT-сфере, логистики и туризма, в том числе и медицинском, развитие социального бизнеса», ― добавил он.

Также новый глава Сургута отметил, что все это приведет не просто к созданию новых рабочих мест, а рабочих мест с высокой добавленной стоимостью.

Городская экосистема Сургута в перспективе будет оставаться устойчивой, соблюдая основные принципы функционирования, проникающие во все сферы жизни горожан: клиентоцентричность, комфортная и безопасная городская среда, диверсификация экономики, инновационность, импортонезависимость и экологичность.

Максим Слепов выделил и тактические задачи для Сургута. «Совместно с горожанами надо решать следующее ― транспортная реформа, качество питьевой воды, переселение из аварийного и фенольного жилья, приоритетность строительства тех или иных объектов ремонта дорог и дворов. Это и принятие решения о судьбе Дома пионеров, «Авроры», строительства ж/д вокзала и реконструкции воздушных ворот города и речного порта», ― сообщил он.

Утверждение единого документа территориального планирования должно происходить с учетом баланса и интересов всех заинтересованных сторон. Необходимо активное гражданское участие и привлечение организаций в решении вопросов формирования комфортной городской среды для повышения эффективности процесса взаимодействия по городскому развитию.

«Коротко коснусь вопроса о совершенствовании работы администрации. По совершенствованию структуры администрации — в частности, создание департамента экономического развития позволит выработать единую экономическую политику развития Сургута. Продолжит профессионально выстраивать стратегическое планирование города с учетом его инвестиционного и инновационного капитала. Требуется активизация работы по передаче услуг социальной сферы немуниципального сектора экономики, социальная деятельность коммерческих и некоммерческих организаций расширит спектр социальных услуг и доступность населению, повысит качество и оперативность их предоставления. Интенсификация работы по градостроительной политике, выработка новых решений и механизма комплексного развития территорий с учетом мнений и пожеланий горожан; согласование проекта планировки, а потом их изменение, уточнение с привлечением экспортного сообщества; внедрение новой системы муниципальных программ, новых подходов к их формированию и оценки эффективности повысит результативность исполнения бюджета города и позволит достичь цели национальных проектов», ― выделил в своем докладе Максим Слепов.

Работа с молодежью

Очень важна работа с молодежью, она должна стать приоритетом для муниципалитета: это и патриотическое воспитание приобщением молодежи к городским мероприятиям, и реализация карьерных возможностей и профессионального развития молодых кадров.

«Необходимо выработать механизмы, которые позволят заинтересовать молодежь в развитии города. Важно, чтобы они реализовывали свой потенциал в Сургуте, и возвращались после учебы в родной город. Сургут ― город возможностей, город, где понимают и ощущают личные профессиональные перспективы», ― отметил избранник.

По окончании доклада Максим Слепов добавил, что он продолжит работу в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, жителями города и рассчитывает на активную вовлеченность всех в этих процессах.


нравится (4) не нравится (6)
Сегодня в 15:29, просмотров: 661, комментариев: 1
Комментарии:
Серж
Сегодня в 16:13
Скажите, а М. Слепов ответил людям на вопрос о втором гражданстве? Если нет, то как ему можно верить в будущем?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 661
  2. ​Главой Сургута стал Максим Слепов 644
  3. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 487
  4. ​Источники: В Сургут с рабочим визитом прибывает министр энергетики Сергей Цивилев 423
  5. ​На югорской трассе столкнулись Kia и лось 395
  6. ​Хочу вернуть Сургуту былую славу города молодых 386
  7. Цена равна качеству 363
  8. Югорчан предупредили о магнитной буре 3 и 4 июля 307
  9. 900 дачных домов затопило в Югре 304
  10. ​В шасси прилетевшего в Югру самолета нашли забытые плоскогубцы 296
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3181
  2. ​Как отпразднуют День молодежи в Сургуте? // АФИША 1961
  3. ​«Есть такая депутатская работа, результаты которой нельзя «пощупать». Например, сейчас мы спасаем бюджет развития Сургута» 1424
  4. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1179
  5. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1164
  6. В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик 1151
  7. ​Дурной пример: сургутянин прыгнул в реку Сайма 1102
  8. Дума Югры приняла поправки в окружной бюджет и отправилась на летние каникулы 1067
  9. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1059
  10. ​Дачников Сургута пригласили на открытый диалог 1059
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6501
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6311
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5967
  4. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5195
  5. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5102
  6. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3236
  7. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3181
  8. ​Одни за всех 3143
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3121
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2919

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика