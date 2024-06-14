Как сургутяне открыли купальный сезон

В Югре можно купаться лишь в пяти водоемах − в Лангепасе, Белоярском, Радужном, Новоаганске и Советском районе. В Сургуте же нет такого места, где можно охладиться в жаркий день. Однако это не мешает местным жителям лезть в воду, несмотря на опасность.

Так, сургутяне посчитали, что река Сайма − отличное место для игр на воде, заметили корреспонденты siapress.ru.

При этом, знак о запрете купания находится совсем поблизости.

На стихийном пляже у ГРЭСовского водохранилища в Сургуте такая же ситуация: горожане не только греются на солнышке, но и лезут в воду.

«На ГРЭСе пляжный сезон открыт. Люди вдоль всего берега. Кто загорает, кто купается. Спасатели дежурят на лодке», − рассказали местные жители SiTV.

Еще более опасное место нашли дети на Тюменском тракте. Огороженный котлован стал местом сбора для юных любителей купания.

«На многочисленные просьбы в УК, кто-то даже писал в администрацию, о том, что могут погибнуть дети, никто не реагирует. Котлован огорожен забором, но в нем дыры, и дети с легкостью туда проходят. В воде торчат арматуры, дети ныряют в воду», − передали в издании.

Как в Сургуте борются с купающимися на запрещенных водоемах − в материале siapress.ru.