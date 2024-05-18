Только пять водоемов в ХМАО признали пригодными для купания

Большинство водоемов в ХМАО не подходят для купания. Безопасно купаться можно только в пяти из 69 пресноводных водоемов, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Такие места есть в Лангепасе, Белоярском, Радужном, Новоаганске и Советском районе. В Сургуте есть три пляжа, где можно загорать, но не купаться.

Большинство водоемов в ХМАО не соответствуют санитарно-эпидемиологическим стандартам. «Отобрано 27 проб воды из водоемов на соответствие санитарно-химическим показателям, из них 21 проба не соответствовала гигиеническим нормативам», - уточнили в окружном Роспотребнадзоре.