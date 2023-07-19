Как в Сургуте борются с купающими на запрещенных водоемах

С наступлением теплых дней многих сургутян магнитом тянет к местным водоемам.

Горожан не пугают ни недавние трагические события, ни состояние водных объектов. Они поясняют это тем, что у них нет альтернативы отдыха в жаркую погоду. Между тем, администрация пытается обезопасить жителей Сургута и усиливает патрулирование на водоемах. Накануне, 18 июля, она совместно с сотрудниками ГИМС и полицией провела рейд на одном из водных объектов. Как в городе борются с купанием в запрещенных местах − в материале siapress.ru.

Несмотря на запрет, горожане продолжают купаться в местных водоемах.

На сегодняшний день купание в водоемах Сургута запрещено, так как ни один из объектов не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Многочисленные исследования воды не приводят к положительному результату − в городе по-прежнему нет мест, где можно безопасно освежиться в жару.

Купаются и дети, и взрослые. А иногда несовершеннолетние решают освежиться в местных водоемах самостоятельно.

«Поэтому мы вынуждены проводить профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах. За последние пять лет в Сургуте на водоемах города утонуло 18 человек, из них четверо детей. Ежегодно мы теряем три-четыре человека. Последний резонансный случай, к сожалению, привел к тому, что за один день утонуло три человека. Основные водоемы, где происходят трагичные события, это водохранилище Сургутской ГРЭС-2 и река Черная. Вместе с тем, мы наблюдаем последние два года популярность водоема, который находится между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова», − рассказал начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Жителей Сургута регулярно выгоняют из водоемов, однако они чаще всего возвращаются обратно в воду спустя некоторое время.

Во время рейдов горожан выгоняют из воды, объясняют правила поведения на воде и раздают памятки. А правонарушителей привлекают к ответственности. Так, любителям окунуться в воду грозит либо предупреждение, либо штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей. За это лето к административной ответственности привлекли 18 горожан.

Полиция Сургута привлекает нарушителей к административной ответственности.

Однако жители Сургута возвращаются к воде, несмотря на все риски.

Вместе с этим, некоторые ухудшают ситуацию тем, что употребляют спиртные напитки во время отдыха.

Где-то можно заметить следы прошедшего отдыха.

«Теплая погода − люди тянутся к водоемам, часто употребляя при этом спиртные напитки, в связи с чем происходят летальные исходы. Мы регулярно беседуем с отдыхающими, раздаем памятки и привлекаем их к административной ответственности. Оповещаем также родителей, звоним им, если их дети находятся без присмотра на водоемах. Отправляем несовершеннолетних домой», − добавил государственный инспектор по маломерным судам Сургутского инспекторского отделения ГИМС по Югре Кочетов Олег.

Жителей города регулярно информируют о правилах поведения на водоемах.

Сургутяне продолжают выражать недовольство и во время рейдов. Они просят организовать пляж, где наконец-то будет законно купаться.

Однако не все готовы придерживаться этих правил.

«Мы готовы создать пляж со всей необходимой инфраструктурой. Но, как показывают результаты исследования воды, проведенные Роспотребнадзором, пока ни один водоем не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Сейчас мы приступили к поиску потенциально возможных водоемов, где можно будет купаться. Буквально на этой неделе мы проведем замеры в двух водоемах и посмотрим состояние воды», − высказал позицию администрации по этому вопросу Андрей Рачев.

Возле водоемов расположены запрещающие знаки.

Напоминаем, ранее в siapress.ru рассмотрели два способа кардинально сократить количество утопающих в Сургуте.