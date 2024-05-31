В Югре представили результаты региона за 14 лет руководства Натальи Комаровой

Накануне, 30 мая, Наталья Комарова сообщила о том, что покидает пост губернатора Югры. Единственная женщина из всех действующих губернаторов в России вступила в свой пост в 2010 году и проработала в должности 14 лет. Ключевые результаты округа под ее руководством представили в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Безусловно, оценка ее работы очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа. И поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности предстоит в ближайшие месяцы поддерживать», − высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассказали в РБК.

Напоминаем, президент России предложил Руслану Кухаруку стать губернатором Югры.