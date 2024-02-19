За выращивание на даче ипомеи трехцветной можно получить срок

За выращивание на дачном участке ипомеи трехцветной можно получить до двух лет лишения свободы. ЕЕ добавили в список растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества, сообщил депутат ГосДумы Сергей Гаврилов со ссылкой на правительство РФ.

«Специалистами выявлено, что ипомея — токсичное растение, поэтому требуется особый контроль за его выращиванием. Вместе с тем, считаем, что необходимо заранее и более широко оповещать граждан о подготовке таких изменений», — добавил Сергей Гаврилов в своей соцсети.

Наказание будет предусмотрено в том случае, если на дачном участке будет посажено от десять до 100 витком ипомеи трехцветной, указано в постановлении от 7 февраля текущего года.