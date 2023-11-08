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Да будет свет: как снизить счета на электроэнергию

Даем советы, как сэкономить электроэнергию и деньги

Да будет свет: как снизить счета на электроэнергию
Фото: ru.freepik.com

Экономное расходование электричества − выгодно не только для кошелька, но и для окружающей среды. Снизить счета и помочь природе не так сложно. О простых и эффективных способах рассказывали в рубрике об экономии эксперты Роскачества.

Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания

Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии даже в режиме ожидания. Выключайте приборы с помощью кнопок или из розетки. Это же касается и зарядного устройства смартфона или ноутбука: если гаджет не заряжается, не оставляйте зарядку в розетке. Устройство все равно потребляет электричество.

При готовке на электроплите используйте посуду с толстым дном

Для посуды используйте крышки. Без крышки необходимо в три раза больше энергии. А дно посуды для электроплит должно быть ровным и плотно ложиться на нагревательный элемент. Следите за исправностью плиты, регулярно ее мойте. Для разогрева используйте соответствующий режим. Микроволновка будет даже более экономичным вариантом для подогрева, разморозки или приготовления простых блюд.

Выключение неиспользуемых приборов из сети позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт-ч в год.

Поставьте холодильник на самое прохладное место кухни

Он не должен стоять возле плиты или теплоприборов. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30 градусов, то потребление энергии удвоится. Частое открывание дверец холодильника и морозильника тоже увеличивает расход электроэнергии на 15–20%, а в старых агрегатах даже до 50%. По этой же причине нельзя убирать неостывшие кастрюли в холодильник.

Чаще размораживайте холодильник

Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор.

Установка многотарифного счетчика скорее всего не поможет сэкономить. Если вы живете в обычном многоквартирном доме, рано ложитесь спать и у вас немного мощной техники, то экономия если и будет, то минимальной. А с учетом затрат на сам счетчик, вы можете уйти в минус.

Загружайте стиральную машину полностью

Это позволит снизить расход энергии на подогрев. Сортируйте белье и используйте оптимальный режим. Не устанавливайте температуру нагрева более 40 градусов. Это же касается и посудомоечной машины. Выбирайте непродолжительные по времени режимы и не выставляйте высокие температуры нагрева.

Используйте энергосберегающие лампы

Новые энергосберегающие лампы экономят расход электроэнергии и со временем сами себя окупают, несмотря на свою большую стоимость (они расходуют примерно в 10 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания). В местах, где не нужно излишнее освещение, устанавливайте лампы малой мощности.

В электрочайник наливайте столько воды, сколько вам нужно

А не все один или два литра. На нагрев большего объема потратится больше энергии.

Использование энергосберегающих лампочек в половине квартир такого города, как Москва, позволит экономить не менее 1000 МВт электрической мощности. Такого объема мощности хватит на одновременную работу миллиона электрочайников. Энергосберегающие лампы позволяют на 75% сократить траты на освещение (по данным Всемирного фонда природы).

Приобретайте энергоэффективную бытовую технику

В описании или маркировке указан класс энергоэффективности, и стоит выбирать технику только классов A++, A+ и A.

Держите окна в чистоте и не заставляйте их

Используйте светлые шторы, сократите количество комнатных растений на подоконнике, и это увеличит освещенность квартиры.

Ранее в рубрике экономия редакция siapress.ru рассказала, как правильно сэкономить на лекарствах и еде.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 194, комментариев: 0
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