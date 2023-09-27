Как определить поддельных коммунальщиков

Жертвами лжекоммунальщиков чаще всего становятся пенсионеры. Аферисты не только предлагают на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или труды, но и запугивают жильцов штрафами и санкциями. По каким признакам можно определить лжекоммунальщиков − рассказали эксперты Роскачества.
Что предлагают мошенники?
Чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести:
- Поверку и замену счетчиков учета воды;
- Осмотр газовых плит;
- Осмотр вентиляционных отверстий;
- Установку газоанализаторов;
- Установку водоочистительных фильтров.
Кроме того, мошенники могут запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире все в порядке, и оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры лжекоммунальщиков, они рискуют не только потерять деньги, но и установить в своей квартире оборудование сомнительного происхождения, которым может быть опасно пользоваться.
Признаки поддельных коммунальщиков
В первую очередь стоит знать, что:
- За исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцы уведомляются заранее;
- Информация о проверках вывешивается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит;
- Большинство проверок (например, связанных с поверкой счетчиков) проводится только по заявкам жильцов.
Иными словами, со спонтанной проверкой домового оборудования могут приехать только мошенники. Что может их выдать?
- Отсутствие спецодежды или форма без знаков компании. Это сразу должно насторожить, однако мошенники уже научились подделывать и спецодежду, и документы. Поэтому люди в спецодежде могут быть и поддельными коммунальщиками.
- Не могут объяснить цель визита. Могут цепляться за любую ниточку, путано сообщать о своей цели, просить «общего осмотра» квартиры. А далее уже могут найти мнимую причину и разговорить собственника на проверку.
- Просят провести замену оборудования немедленно. Любую поверку или замену можно всегда провести в удобное для вас время, а не «прямо сейчас», как требуют мошенники.
- Требуют оплаты наличными на месте. При плановой проверке оплата не требуется. А оплатить замену оборудования можно заранее по квитанции, например, в самой управляющей компании.
Что делать, если к вам пришли с внеплановой проверкой?
Если в квартире нет аварийной ситуации, сотрудникам коммунальных служб можно не открывать. Об аварийных ситуациях всегда знают диспетчеры, которым можно позвонить для уточнения информации.
- Запросите удостоверение сотрудника. В нем должны содержаться Ф.И.О. человека, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН (по которым можно «пробить» организацию на официальном сайте ФНС egrul.nalog.ru). Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно.
- Позвонить самим в ту компанию, от лица которой проводится проверка, и сообщить записанные данные о сотруднике. Там можно узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.
- Пожилой человек может позвонить родственникам. А они уже могут сами позвонить в службы ЖКХ и уточнить информацию о проверках. Дверь при этом открывать псевдокоммунальщикам не стоит.
- Позвонить в полицию, если уверены, что к вам пришел мошенник. Причем о своем намерении позвонить в полицию можно сообщить псевдокоммунальщикам. Так, в октябре прошлого года в Москве задержали мошенников, которые под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций предлагали прочистить вентиляцию. Обманутые жильцы часто не обращаются с жалобами в полицию, что усложняет поиск мошенников и дает им возможность продолжать совершать преступления.