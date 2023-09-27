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Никого нет дома: как не стать жертвой лжекоммунальщиков // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как определить поддельных коммунальщиков

Никого нет дома: как не стать жертвой лжекоммунальщиков // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Жертвами лжекоммунальщиков чаще всего становятся пенсионеры. Аферисты не только предлагают на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или труды, но и запугивают жильцов штрафами и санкциями. По каким признакам можно определить лжекоммунальщиков − рассказали эксперты Роскачества.

Что предлагают мошенники?

Чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести:

  • Поверку и замену счетчиков учета воды;
  • Осмотр газовых плит;
  • Осмотр вентиляционных отверстий;
  • Установку газоанализаторов;
  • Установку водоочистительных фильтров.

Кроме того, мошенники могут запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире все в порядке, и оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры лжекоммунальщиков, они рискуют не только потерять деньги, но и установить в своей квартире оборудование сомнительного происхождения, которым может быть опасно пользоваться.

Признаки поддельных коммунальщиков

В первую очередь стоит знать, что:

  • За исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцы уведомляются заранее;
  • Информация о проверках вывешивается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит;
  • Большинство проверок (например, связанных с поверкой счетчиков) проводится только по заявкам жильцов.

Иными словами, со спонтанной проверкой домового оборудования могут приехать только мошенники. Что может их выдать?

  • Отсутствие спецодежды или форма без знаков компании. Это сразу должно насторожить, однако мошенники уже научились подделывать и спецодежду, и документы. Поэтому люди в спецодежде могут быть и поддельными коммунальщиками.
  • Не могут объяснить цель визита. Могут цепляться за любую ниточку, путано сообщать о своей цели, просить «общего осмотра» квартиры. А далее уже могут найти мнимую причину и разговорить собственника на проверку.
  • Просят провести замену оборудования немедленно. Любую поверку или замену можно всегда провести в удобное для вас время, а не «прямо сейчас», как требуют мошенники.
  • Требуют оплаты наличными на месте. При плановой проверке оплата не требуется. А оплатить замену оборудования можно заранее по квитанции, например, в самой управляющей компании.

Что делать, если к вам пришли с внеплановой проверкой?

Если в квартире нет аварийной ситуации, сотрудникам коммунальных служб можно не открывать. Об аварийных ситуациях всегда знают диспетчеры, которым можно позвонить для уточнения информации.

  • Запросите удостоверение сотрудника. В нем должны содержаться Ф.И.О. человека, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН (по которым можно «пробить» организацию на официальном сайте ФНС egrul.nalog.ru). Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно.
  • Позвонить самим в ту компанию, от лица которой проводится проверка, и сообщить записанные данные о сотруднике. Там можно узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.
  • Пожилой человек может позвонить родственникам. А они уже могут сами позвонить в службы ЖКХ и уточнить информацию о проверках. Дверь при этом открывать псевдокоммунальщикам не стоит.
  • Позвонить в полицию, если уверены, что к вам пришел мошенник. Причем о своем намерении позвонить в полицию можно сообщить псевдокоммунальщикам. Так, в октябре прошлого года в Москве задержали мошенников, которые под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций предлагали прочистить вентиляцию. Обманутые жильцы часто не обращаются с жалобами в полицию, что усложняет поиск мошенников и дает им возможность продолжать совершать преступления.

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Сегодня в 14:44, просмотров: 175, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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