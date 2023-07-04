Стоит ли югорчанам бояться прорыва плотины, наводнения и паводков?

В ночь на 6 июня произошло разрушение Каховской ГЭС, из-за чего вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению, что вызвало массовое затопление населенных пунктов. Всего в Херсонской области потоплено около 2700 домов, в зоне бедствия оказались до 40 000 человек.

О том, возможна ли подобная ситуация с прорывом дамб или плотин и наводнением на Оби и как это может повлиять на Югру, в статье сургутской газеты «Новый Город»

Прорыв плотины на Днепре и последствия разрушения

Каховская ГЭС — это шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

На сегодняшний день Каховское водохранилище представляет собой обезвоженную пустыню. Отмечается, что вода отошла от привычного берега примерно на полтора километра. На дне бывшего водоема видны пни от бывшего колхозного сада, срубленного в 1951 году перед затоплением.

На Оби есть одна крупная дамба - плотина Новосибирской ГЭС.

Новосибирская ГЭС, сдерживающая Обь

По сравнению с другими гидроэлектростанциями, построенными на сибирских реках, та, что на Оби, одна из самых маленьких и находится в Новосибирске. Однако в состав гидроузла входит сразу несколько сооружений: сама ГЭС, земляные плотина и дамба, судоходный шлюз с обводными каналами и водосбросная бетонная плотина.

Общая протяженность подпорных сооружений гидроузла составляет 4846 м. А установленная мощность ГЭС равна 490 МВт, она была необходима быстро разрастающемуся Новосибирску. Впервые о планах заговорили еще в тридцатые годы, но в оная мировая война отложила стройку. Реализовать проект удалось только в пятидесятые годы, который больше шестидесяти лет исправно выполняет свои функции, обеспечивая третий крупнейший город России электроэнергией. А еще она сдерживает, мягко говоря, немаленькие запасы воды в Обском море: его объем составляет порядка девяти кубических километров, хотя та же Каховская ГЭС вмещала до 18 кубических километров воды. И несложно представить, что будет, если вся эта вода хлынет вниз по течению, в том числе на регионы, расположенные севернее Новосибирска.

У новосибирского МЧС есть план действий на случай прорыва. Спасатели точно знают, откуда в первую очередь, как и куда эвакуировать горожан. Об этом представители ведомства официально сообщали еще в 2012 году, однако тогда же сразу оговаривались — этот сценарий не просто маловероятен, скорее даже нереален.

С одной стороны, все мы понимаем, что любое гидротехническое сооружение — это объект повышенной опасности. Это можно сказать про абсолютно любую ГЭС, в том числе и Новосибирскую.

С другой — гидроэлектростанции запроектированы с учетом множества рисков как природного, так и техногенного характера. И разрушить земляную плотину мог бы разве что точечный удар атомной бомбы.

Однако, даже в случае прорыва плотины в Новосибирске, городам и селам, находящимися на Оби в Югре ничего не угрожает, утверждает бывший заместитель главы Сургута и член Российского географического общества Владимир Браташов. Он рассказал, что Сургут и другие города Югры не затопит в любом случае, сама возможность подобного минимальна, а даже если и случится, то последствия будут незначительными.

«Все сооружения, построенные в Сургуте, были созданы на основе точно вымеренных гостов. В создании водохранилища и дамбы ГРЭС были задействованы МЧС и Администрация города. Даже если наводнение каким-то образом затронет Сургут или Сургутский район, то последствия окажутся незначительными. В городе возможны лишь паводки, а локальные затопления в целом по ХМАО связаны с природными условиями», – поделился Браташов.

Об опасности паводков для жителей Югры

Паводки в Югре могут возникать несколько раз в год. Причины обычно связаны с внешними природными обстоятельствами: длительные и обильные осадки, резкое потепление с быстрым снеготаянием. Максимальная продолжительность такого явления – несколько дней.

В случае с паводком уровень воды в реке поднимается резко, неожиданно и на короткое время.

Впрочем, история помнит паводки посерьезней: в 1941 году Обь разлилась настолько широко, что вода затопила луга, пастбища и сенокосные угодья. И Сургут - тогда это был колхозный поселок в пределах Черного мыса - со всех сторон окружала вода. Из Бардаковки в Кривую вершину Саймы можно было перемещаться на лодках. Это значит, там, где теперь стоят здания филармонии, районной и городской администрации, летом 1941 года плескалась обская вода. Уровень Оби в тот период составлял более девяти метров, он остался самым высоким в ХХ столетии.

Как когда-то рассказывал «Новому Городу» заслуженный энергетик РФ, проектировщик и главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Нечушкин: «Летом паводки неопасны, вода сольется в пойму Оби, а зимой она может поднять лед и понести его к мосту, вследствие чего опоры моста через Обь могут были повреждены».

Однако эту версию Нечушкина многие нынешние специалисты-энергетики считают маловероятной: нет такого объема воды, чтобы гору льда донести до моста и тем более каким-то образом разрушить его.

На территории Югры каждый год идет подготовка к весенне-летнему половодью. В соответствии с приказом начальника Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья 2012 года», разработан план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период половодья. В начале марта план утвержден председателем КЧС и ОПБ при Правительстве автономного округа.

В соответствии с планом, для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период паводка в Югре создана группировка сил и средств общей численностью 6508 человек.