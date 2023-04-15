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Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья?

Врач рассказала, кому следует воздержаться от обильного застолья на Пасху

Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья?
Фото: ru.freepik.com

Традиционно на Пасху красят яйца и пекут куличи. Кому лучше отказаться от этих угощений в праздник? Сколько яиц можно съесть без вреда для здоровья? И как правильно составить свой рацион тем, кто соблюдал пост? – на эти и другие вопросы ответила врач-эндокринолог ИНВИТРО-Урал Елизавета Кардапольцева.

Как вернуться к привычному рациону тем, кто соблюдал пост? Как правильно выходить из поста и возвращаться к обычному питанию?

С медицинской точки зрения, церковный пост – это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи. После длительных ограничений в питании возвращаться к привычному рациону нужно плавно: постепенно добавлять по одному-два продукта, которые долго не употребляли, в небольшом количестве каждые 4–5 дней.

Сколько яиц можно съесть в день на Пасху без вреда для здоровья? Можно ли есть каждый день? Почему нельзя употреблять яйца в больших количествах?

Современные исследования не подтверждают, что холестерин в рационе повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы у здоровых людей. Яйца богаты белком и микроэлементами, содержат много питательных элементов и мало «вредного» жира. Главное — это ваша общая суточная калорийность, а не количество яиц в день. Печень здорового человека эффективно метаболизирует жир и поддерживает уровень липидного (жирового) обмена в норме. Нет ничего опасного в ежедневном употреблении любого количества яиц, если у человека нет заболеваний печени и нарушений липидного обмена. Также обратите внимание на то, что вареные яйца хранятся в холодильнике не более 10 дней (при условии, что на них нет трещин, тогда срок их хранения сокращается до 2-3 дней), при этом желательно съесть их в течение первых 4 дней.

Какие природные красители лучше использовать для покраски яиц? И какие красители могут быть потенциально опасны для здоровья?

Луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста, свекольный сок – все натуральные красители. Тут нет ограничений, только если у человека нет пищевой аллергии на их компоненты и кончено, угощать такими яйцами тоже стоит аккуратно, уточнив, какой краситель использовался.

Пищевые красители, которые продаются в любом магазине – безопасны. Но, некоторые люди раскрашивают яйца дома вручную и используют в этих целях разнообразные краски или маркеры, пигменты которых токсичны. Поэтому лучше отказаться от творчества если раскрашиваемые яйца планируется употреблять в пищу.

Есть ли противопоказания к употреблению куличей? Можно ли их отнести к неполезной выпечке и сколько можно съесть без вреда для фигуры?

Здесь важно учитывать суточное употребление калорий человека и его ежедневную активность. Для одного может быть вреден даже один маленький кулич, а кто-то съест два кулича и никакой прибавки в весе не будет так как он/ она регулярно активно двигается и знает меру в потреблении быстрых углеводов (выпечке).

Людям с высокой физической активностью не страшно набрать 2 кг за праздники, так как они уже в течение следующих двух недель придут к своему прежнему весу, при этом не слишком затрудняя себя тренировками. Если же человек испытывает проблемы с весом, то, конечно, ему стоит ограничить употребление куличей или перенести этот прием пищи на первую половину дня. Рекомендованная норма 100–200 граммов в день. Свежую выпечку также не стоит есть людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта. Поэтому не стремитесь купить «только испечённый» кулич. Куличи необходимо хранить, как хлеб – при комнатной температуре или в холодильнике не больше двух дней или как указано на упаковке изготовителем.

Куличи противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом, так как они содержат сахар и повышают его уровень в крови, что может спровоцировать сосудистые осложнения.

Как правильно составить рацион на праздник?

Лучший рацион: это баланс питания и физической активности, и конечно же, все самое калорийное лучше съесть в первой половине дня. Если говорить только про питание, то к классическому пасхальному столу добавьте свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень и не злоупотребляете жирной и сладкой пищей.

Кому лучше отказаться от употребления яиц?

От яиц следует отказаться людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией, с аллергией на яичный белок. От куличей – людям с ожирением, с сахарным диабетом, а также с пищевой аллергией на компоненты куличей.

Читайте также: три необычных рецепта пасхальных куличей к празднику.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 386, комментариев: 0
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