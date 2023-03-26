Разбираемся в рабочих вопросах перед майскими праздниками

В мае россиян традиционно ожидают длительные выходные. О том, повлияет ли это на оплату труда, выгодно ли брать отпуск или увольняться перед майскими праздниками, рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Напоминаем, что в этом году с учетом переноса выходных дней работники будут отдыхать:

с 29 апреля по 1 мая (включительно) — 3 дня, из них 29, 30 апреля — суббота и воскресенье, 1 мая — нерабочий праздничный день;

с 6 мая по 9 мая (включительно) — 4 дня, из них: 6, 7 — суббота и воскресенье, 8 мая — перенесенный выходной с новогодних праздников, 9 мая — нерабочий праздничный день.

Повлияют ли праздники на зарплату

Всего исходя из производственного календаря пятидневной рабочей недели в мае будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

При этом заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных. Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше.

Выгодно ли брать отпуск в мае

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск (поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку).

Однако, если сравнивать май 2023 года с остальными месяцами года, разница в рабочих днях (и часах) не будет очень существенная. Например, в мае 2023 года столько же рабочих дней, сколько и в апреле 2023 года (хотя в апреле нет дополнительных выходных дней). Но при этом, если сравнивать, например, май и июнь 2023 года, то разница уже будет (в июне — 21 рабочий день и 168 рабочих часов). Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной.

Если же выбирать время для отпуска из числа теплых месяцев, то нужно учесть: с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным месяцем будет август (в августе 23 рабочих дня и 184 рабочих часа).

Стоит ли увольняться перед майскими

По этой же причине нельзя сказать однозначно, выгодно ли увольняться перед майскими праздниками. С одной стороны, невыгодно: в мае будут дополнительные выходные, которые влияют на стоимость рабочего времени, и, отработав меньше времени, можно получить обычную заработную плату. С другой стороны, поскольку общее количество рабочих дней не сильно меньше среднестатистического месяца в году, эта разница в стоимости рабочего дня будет небольшой. Поэтому увольняться или перед майскими праздниками или нет, каждый решает сам.

Как праздники отразятся на зарплате при сдельной оплате труда

У работников на сдельной системе оплаты труда и у работников, труд которых оплачивается по часовой тарифной ставке, ситуация немного другая. Их заработная плата зависит от продолжительности выполнения работы или от ее результата. Если в месяце мало рабочих дней, то зарплата может быть меньше, чем обычно. Для таких работников статья 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: если сотрудники, не получающие оклад, не привлекаются к работе в праздничные дни (то есть 1 или 9 мая), то организация должна выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Если же работник будет работать в выходные или нерабочие дни, то оплата за этот день должна будет производиться в двойном размере.