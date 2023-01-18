Кому жаловаться на отсутствие снегоуборочных работ и как проводят уборку в случае ЧС

«К кому обратиться, если во дворе моего дома несколько дней не убирали снег?» – спрашивает югорчанин Алексей Кузнецов.

Снежная зима в городе – это не только красиво, но и очень неудобно. Даже самые благоустроенные дворы и дорожки становятся буквально непреодолимы, если они завалены сугробами и покрыты льдом. Куда жаловаться, если улицы не убирают – рассказали эксперты Роскачества.

Кто и как должен убирать снег

Это зависит от локализации снега.

Дворы, тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории, и за ее благоустройство и поддержание в хорошем состоянии отвечает уполномоченная организация (чаще всего управляющая компания или ТСЖ). Соответственно, она и несет ответственность за любые нарушения. Силами УК или ТСЖ (они могут использовать свой штат или подрядчиков) убирается двор, счищаются сосульки с крыш, освобождаются от снега и льда тротуары. Кроме того, представители организации обязаны следить за потенциальными опасностями и выставлять ограничители, если, например, возможно схождение снега или сосулек с крыши.

Снег по современным стандартам не вывозят, а убирают с дорожек, тротуаров, от стен домов. Если снег мелкий, его просто сметают в сторону, а если снега много, сначала пласт сдвигают к обочине, а потом перекидывают, например, на газоны (в те места, где не ходят люди).

При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые три часа. Поэтому уборка утром – не оправдание того, что к вечеру опять выросли сугробы, уже можно жаловаться и требовать, чтобы убирали как следует.

Уборкой снега в городе, на тротуарах и дорогах, которые не относятся к придомовой территории, занимаются коммунальные службы, они же несут ответственность за качество уборки, даже в тех случаях, когда для выполнения работ привлекаются сторонние компании (подрядчики).

В общем случае снег должны убрать с дорожек в течение 12 часов (если снегопад, соответственно, не обильный), гололед – в течение 4–12 часов, на тротуарах и пешеходных дорожках – за 12–24 часа.

Куда жаловаться, если снег не убирают

Если вы видите, что снег долго не убирают, ходить стало тяжело и даже опасно, необходимо жаловаться в первую очередь в организацию, которая отвечает за порядок и чистоту:

В случае с придомовой территорией – в управляющую компанию или ТСЖ.

В случае с городской территорией – в коммунальные службы своего района (контакты можно посмотреть на соответствующих сайтах в интернете).

Претензию лучше оформлять в письменном виде и двух экземплярах (один останется у вас, на нем ответственное лицо проставит дату и подпись). Если ответа нет или он вас не устраивает, можно обращаться в прокуратуру. Как показывает судебная практика, зачастую в таких ситуациях закон становится на сторону граждан, вне зависимости от того, по какой причине уборщики не справились с задачей (кроме, конечно, экстренных ситуаций, о которых поговорим далее). При этом свое обращение желательно подкреплять аргументом, что бездействие управляющей компании (коммунальной службы) ограничивает вашу свободу передвижения или создает угрозу безопасности жизни и здоровья.

Что такое чрезвычайная ситуация и какие правила действуют в ее отношении?

В Москве, например, в таких ситуациях коммунальные службы руководствуются регламентом зимней уборки в столице. В нем указывается, что все объекты разделяются на категории по важности, срочности уборки.

Например, магистральные улицы и проспекты – это первая категория, потому что они обеспечивают сохранение движения в городе в целом. В каждом городе есть свой документ, который определяет приоритетность объектов. В общем случае в первую очередь убирают рядом с объектами, от которых зависят здоровье и безопасность: больницами, детскими садами, школами, судами, зданиями правоохранительных органов и так далее.

Тротуары и придомовые территории имеют меньшую приоритетность, поэтому не нужно удивляться, что их убирают не в первую очередь. Однако даже чрезвычайная ситуация не должна приводить к тому, что снег и лед остаются до весны. В случае «завала» (в прямом и переносном смысле) стоит изучить документы, актуальные для вашего региона, узнать предельные нормы уборки и обращаться с жалобами, если они не соблюдаются.

Напомним, что ранее сургутянам рассказали куда обращаться с проблемой снежных завалов на улицах города.