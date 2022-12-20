Жителям Сургута рассказали, как решить проблему со снежными завалами

Жителям Сургута рассказали, как быстро и эффективно решить проблему с очисткой снега на улицах города. Если горожане столкнулись со снежными завалами или сугробами, которые никто не убирает, обращаться следует в департамент городского хозяйства по телефону: 8 (3462) 52-44-44 или в Дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса по тел.: 8 (3462) 37-50-50.

В качестве примера быстрой обратной связи в пресс-службе мэрии Сургута привели остановочную площадку на ул. Островского. Ее расчистили от снега сразу после обращения одного из горожан.

«Информация о некачественной уборке оперативно поступила в администрацию Сургута через платформу обратной связи. После чего обращение взяли в работу и сейчас территория находится в удовлетворительном состоянии», - отметили в пресс-службе.