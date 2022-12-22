Как не попасться на некачественную красную икру и стоит ли покупать имитированную продукцию

«Я собираюсь закупиться продуктами на новогодний стол, планирую купить красную икру. Как выбрать качественный продукт? И как отличить имитированную икру от настоящей?» – спрашивает сургутянка Антонина Левина.

Правила икры

Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе красной икры.

Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.

Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же – однородны.

Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.

Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

Фокус на бюджет

Традиционно в канун Нового года возрастает спрос на красную икру, а вместе с ней и на ее бюджетные аналоги – структурированную и имитированную икру. Эксперты Роскачества рассказали, чем искусственный продукт отличается от настоящего.

Имитированная икра

Имитированную икру чаще всего производят из альгината натрия – полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые «икринки», внешне очень похожие на икру. Чтобы придать искусственной икре вкус натуральной, раствор альгината натрия могут приготовить на рыбном бульоне. Также при изготовлении имитации могут использовать желатин, каррагинан (его получают из красных водорослей) и тому прочее. Принцип работы с ними такой же, как и с альгинатом натрия: добавляются ароматизаторы и красители, опять же рыбный бульон.

Структурированная икра

Этот продукт по составу гораздо ближе к натуральной икре. За основу берется икорный сок (джус). При повреждении натуральных икринок содержимое вытекает, образуя джус, – в итоге икра словно плавает в вязком бульоне. Именно из него изготавливают структурированную продукцию, а оболочку воссоздают с помощью желирующих компонентов (желатина и других). Иногда в ход идут ароматизаторы и красители для получения продукта более похожего на натуральную икру.

Компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны. Желатин производят из животного сырья, альгинат натрия – из бурых водорослей. Наоборот, они могут быть полезны для организма:

альгинат натрия является энтеросорбентом, то есть способен связывать и выводить из организма токсичные вещества, при этом он еще является и пищевым волокном (клетчаткой), стимулирующим правильную работу кишечника;

желатин – это частично гидролизованный коллагеновый белок, который очень полезен для синовиальной жидкости суставов, а также поддерживает эластичность кожи.

При соблюдении всех санитарно-гигиенических правил имитированная и структурированная икра – хороший и безопасный продукт.

Однако по пищевой и биологической ценности имитированная и натуральная икра – разные продукты. Натуральная икра содержит белки, жиры, в том числе семейств омега-3 и омега-6, витамины и минералы, тогда как в имитации основной состав – желирующий компонент (альгинат или желатин).

Если вы хотите избежать фальсификата, стоит научиться отличать настоящую икру. Вот на что нужно обратить внимание.