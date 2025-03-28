Обзор на градостроительный симулятор с атмосферой средневековья, добра и уюта

В сентябре 2024 года в Steam вышла милая медитативная игра про строительство величественных замков, уютных коттеджей и романтичных руин. Песочница сразу получила массу положительных отзывов, и это неспроста ‒ новинка позволяет каждому игроку расслабиться и почувствовать себя создателем индивидуального небольшого мира. Рассмотрим подробно особенности игры.

Геймплей

Как говорилось ранее, игра является медитативной, а значит в ней отсутствуют сражения, поиски ресурсов и выживание.

Перед игроком стоит очень простая задача: строить красочные строения на свой вкус. Это могут быть как большие замки (кто-то умудрялся строить Хогвартс), так и маленькие домики с забором. Помимо этого, в песочнице есть возможность менять ландшафт: добавлять пруд, горы, растительность (цветы, кусты или деревья).

Также легко можно регулировать высоту, ширину и длину тех или иных частей постройки, чтобы добиться желаемого результата.

Интерфейс

В нижней части экрана игроку представлена панель управления, состоящая из нескольких вкладок:

Строительство зданий ‒ эта вкладка дает доступ к возведению стен, зданий, башен и заборов.

Дорога ‒ вкладка позволяет прокладывают дорогу на местности.

Украшение домов ‒ данная вкладка позволяет выбрать дизайн и форму окон, а также разместить фонари, трубу от камина и флаги.

Покраска построек ‒ с помощью этой вкладки можно изменить цвет любого здания и крыши.

Изменение окружающей среды ‒ вкладки позволяют добавить воду, деревья и цветы на местность.

Изменение ландшафта ‒ эта вкладка дает возможность опустить и поднять кусок земли.

Удаление построек и посторонних объектов ‒ позволяет удалить ненужные объекты с местности.

Технические вкладки ‒ с их помощью можно включать кинематографичную камеру и менять время суток.

Отличительные особенности

Выбор локации: игрок может воплощать свои идеи на нескольких тематических локациях. На релизе геймерам доступна летняя, осенняя, зимняя, цветочная и старинная полянки.

Отсутствие цели: пользователям просто предлагают реализовать свой творческих потенциал. Тем, кому не хватает вдохновения, разработчик подготовил режим «Тема дня», в которой содержатся различные идеи для строительства.

Ламповая атмосфера: пожалуй, главная особенность Tiny Glade, так как она обладает сказочной графикой, приятным и качественным музыкальным сопровождением, а также милым дополнением ‒ пушистыми овечками, уточками и пчелками, с которыми можно контактировать.

Есть ли минусы?

Среди минусов можно выделить такие факторы, как:

‒ недостаток контента,

‒ ограниченные возможности для строительства,

‒ отсутствие дублирования объектов (например, если хочешь сделать деревню из однотипных по форме домиков).

Общее впечатление

Думаю, Tiny Glade ‒ игра не для всех. Найдутся те, кого оттолкнет отсутствие цели. Кому-то песочница быстро наскучит из-за ограничений в творчестве и создании мира.

На мой взгляд, эта игра точно подойдет тем, кто хочет отвлечься или расслабиться, создать свое сказочное пространство, строя громадные замки с башнями или наоборот, маленькое поселение с низкими домиками, оградами и фонарями.

В настоящее время новинка предлагает геймерам не так много возможностей, однако она все равно может увлечь и разнообразить рутину. Поэтому, если вам хочется окунуться в уютную и милую атмосферу ‒ выбирайте Tiny Glade.