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​Жить рядом с природой в «Скандиа»

Делимся обзором строящихся кварталов компании «Скандиа» в Тюмени

​Жить рядом с природой в «Скандиа»
Фото: Скандиа

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Компания «Скандиа» строит дома в гармонии с городом и природой. В каждом проекте − продуманное озеленение, функциональные квартиры, просторные дворы и доступ ко всей нужной инфраструктуре. Предлагаем познакомиться с предложениями застройщика поближе − от таунхаусов до высоток у Туры.

Чем запоминается «Скандиа»

Скандиа специализируется на квартальной застройке малой и переменной этажности, в том числе таунхаусах, уютных четырехэтажных домах и современных высотках с видами на реку и парки. Все проекты расположены рядом с зелеными зонами: лесами, рощами, водоемами. Архитектура − сдержанная и лаконичная, а материалы − натуральные.

Каждый проект проработан до мелочей. Светлые холлы, телеметрия, колясочные, адаптированная среда, качественная шумоизоляция и благоустроенные дворы.

Функциональные квартиры

Квартиры в «Скандиа» — это места, где проходят важные моменты жизни. Именно поэтому в планировках предусмотрены просторные кухни-гостиные, мастер-спальни с личным санузлом, гардеробные, а в некоторых квартирах − террасы, где можно устроить личный сад или лаунж-зону.

Доступны два формата чистового ремонта: классический и обновленный, с нейтральными спокойными цветами, продуманным освещением и выводом под кондиционер. Все сделано для удобства и адаптации под любой стиль жизни.

Какие жилые пространства создает «Скандиа»

Квартал у Озера

Уютный квартал из 4-этажных домов, расположенный между озер Песьяное и Чистое, в 2,5 км от Гилевской рощи. Рядом 2 филиала школы №67 и детские сады №36 и №62. В шаговой доступности автобусная остановка. До центра на автомобиле можно доехать за 20 минут.

На первом этаже по внешнему периметру домов расположены коммерческие помещения под офисы и магазины, поэтому все необходимое будет в шаговой доступности от дома. Дома малой этажности, террасы в квартирах на первом этаже и зеленые дворы создадут ощущение загородного стиля жизни в городе.

Квартал в Комарово Парк

Шесть домов переменной этажности и два паркинга в экологически чистом районе. Квартал расположен вблизи с лесным массивом Комарово между Червишевским и Московским трактами.

На первых этажах с внешней стороны домов предусмотрены коммерческие помещения для бизнеса. Во внутреннем пространстве — квартиры с отдельным входом и придомовой территорией и уютные безопасные дворы.

В квартале будет всегда светло и уютно. Сформировать нужную атмосферу помогает правильно организованное освещение, которое располагается на нескольких уровнях. Светильники освещают пешеходные дорожки и формируют комфортную атмосферу для прогулок в темное время суток.

Таунхаусы от Скандиа

72 уютных двухэтажных таунхауса с индивидуальными входами, гаражами, террасами и внутренними дворами. Район рядом с лесом, но с хорошей инфраструктурой: есть магазины, детские сады, школы. К каждому дому подведены все необходимые коммуникации: электричество, вода, газ.

Жители могут обустроить двор по своему вкусу: разбить сад, устроить барбекю или организовать зону для занятий йогой. Терраса с износостойким настилом и навесом-перголой становится полноценной лаунж-зоной, где можно отдыхать, завтракать на свежем воздухе и подключать гирлянды или технику через встроенные розетки.

Внутреннее пространство таунхаусов предлагается в двух вариантах: с готовыми планировками − для тех, кто хочет быстрее переехать, и в свободной планировке − для тех, кто предпочитает настроить дом под свой стиль и потребности.

Квартал в Слободе

Комплекс в районе Тюменская слобода включает два дома переменной этажности в неоклассическом стиле с двумя 24-этажными башнями.

Через дорогу от проекта находятся гимназия №4, детские сады №60 и №95, поликлиника №5. Можно без проблем доехать до любой точки города на общественном транспорте. На ближайшей остановке можно встретить несколько маршрутов: автобусы №39, №89 и маршрутное такси №45.

Для размеренных и активных прогулок всей семьей рядом расположился сквер Вьюжный с зоной воркаута и скейт-парк. Зайти с утра за свежим круассаном или свежесваренным кофе можно будет в кафе или пекарни, которые находятся в соседних домах.

Дом на берегу Туры

25-этажный дом расположен рядом с Кварталом у Реки в районе ДОК. В 8-10 минутах езды на машине находится городская набережная и мост Влюбленных, исторический центр города, несколько университетов и Легкоатлетический манеж.

Около 70% квартир в доме имеют вид на Туру и город, поэтому будущие жители смогут наблюдать за праздничными салютами и любоваться подсветкой моста Влюбленных.

В доме будет эксплуатируемая кровля. Здесь будут расположены детские площадки, организованы места для отдыха, высажены деревья и кустарники.

Выгодные условия

Сейчас действуют скидки до 10% при 100% оплате и при покупке в семейную ипотеку по стандартной ставке 6%.

В проектах доступны квартиры для разных сценариев жизни: от уютных студий, до просторных квартир с 3 спальнями.

Подробнее о квартирах и условиях акции расскажут специалисты отдела продаж: 8 (3452) 66-75-39.

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ООО "СКАНДИА"


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