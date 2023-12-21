Смотрим, как менялись цены на первичное и вторичное жильё и ставки по ипотеке

Erid:2SDnjdGQ4aL

2023 год оказался переменчивым для рынка недвижимости. Спрос на первичное жилье почти восстановился относительно 2022 года, были даже периоды ажиотажа, но на вторичные квартиры он продолжает снижаться. На рынок по-прежнему активно влияет ипотека — она двигает спрос в случае новостроек и придерживает его на вторичном рынке. У цен на жилье в этих сегментах тоже разнонаправленные тренды — на первичном рынке цены продолжают рост, на вторичном — затормозили рост. Подробнее про ситуацию рассказали эксперты «Этажей» в Сургуте.

Новостройки

Сейчас на рынке новостроек порядка 80-90% квартир реализуются на этапе строительства, это говорит о повышенном спросе на первичное жилье в Сургуте, отметила и.о. руководителя департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте Алсу Салихова. В первую очередь покупают ликвидные лоты: одно- и двухкомнатные квартиры.

«Практически у всех застройщиков на момент ввода дома в эксплуатацию почти не остается свободных квартир: их раскупают. Это толкает цены вверх: за год цена квадратного метра в новостройках выросла на 7,5%, до 124 тысяч рублей», — отмечает эксперт.

Сейчас до 60% спроса на новостройки поддерживают программы льготной ипотеки, поэтому большинство застройщиков коллаборируются с банками и разрабатывают совместные акции. Например, субсидирование ставок и другие условия, которые помогают клиентам снижать издержки по обслуживанию ипотеки, отмечает Алсу Салихова.

В первом полугодии рынок будет поддерживать льготная ипотека, даже несмотря на рост с 23 декабря первоначального взноса до 30%. Так что перспективы первичного сегмента, по мнению Алсу Салиховой, более чем хорошие. На вторую половину года, по прогнозам, ключевая ставка снизится, а вместе с ней опустятся до приемлемого уровня и ставки по обычным ипотекам, что позволит потребителям оформлять не только льготные кредиты на квартиры от застройщика.

«В Сургуте в 2024 году будут новые проекты, об этом нам сообщают девелоперы-партнеры. Конечно, некоторые застройщики могут временно отложить запуски, чтобы понять, как новые изменения отразятся на продажах. Это может привести к еще большему сокращению товарной полки и росту цен», — отмечает эксперт.

В то же время в сегменте новостроек заметно растет доля межрегиональных сделок. Сургутяне приобретают жилье в Тюмени, Москве, Петербурге. Потребители как инвестируют, так и покупают жильё для себя. Объемы таких сделок, по оценке эксперта, увеличились кратно с начала года. Вероятно, этот тренд будет актуальным и в 2024 году.

Вторичное жилье

В 2023 году средняя площадь проданных квартир на вторичном рынке Сургута сократилась на 6%, с 50,5 кв. м до 47,5 кв. м. Чаще стали покупать однокомнатные квартиры: их доля в продажах выросла с 47% до 49%, а вот спрос на «трёшки» за год опустился с 13 до 10%.

«В четвертом квартале видим снижение суммы одобренного кредита по вторичному сегменту примерно на 5%. При этом суммы кредитов на новостройки не сократились, а на загородную недвижимость люди стали брать даже больше денег, +6% относительно третьего квартала. Это связано с ростом ипотечных ставок при покупке “вторички” — крупные кредиты обслуживать все дороже, поэтому люди берут деньги для покупки квартир от застройщика и на ИЖС», — отмечает директор компании «Этажи-Сургут» Константин Сыпко.

В то же время цена квадратного метра на вторичном рынке выросла с 103,4 тыс., до 117,9 тыс. рублей. Константин Сыпко отмечает: это соизмеримо с ростом цен на первичном рынке.

«В ноябре мы впервые заметили небольшой спад стоимости жилья на 1,2% относительно октября. Про снижение цен на “вторичке” пока говорить рано, но можно предположить, что уже есть тенденция к остановке их роста», — отмечает эксперт.

«Если уровень инфляции не будет снижаться, то ЦБ будет вынужден держать нынешнюю ключевую ставку. Это повлечет еще большее снижение спроса, и как результат — снижение цен. С учетом динамики ключевой ставки за прошлые годы можно предположить, что этот период продлится до шести месяцев. При этом мы не наблюдаем снижения спроса на новостройки и строительство частных домов», — отмечает Константин Сыпко.

Erid:2SDnjdGQ4aL

Реклама. ИНН 022702087400

ИП Валтиев А.В.