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Итоги года на рынке недвижимости Сургута, прогноз на 2024 год

Смотрим, как менялись цены на первичное и вторичное жильё и ставки по ипотеке

Итоги года на рынке недвижимости Сургута, прогноз на 2024 год
Фото: Этажи

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2023 год оказался переменчивым для рынка недвижимости. Спрос на первичное жилье почти восстановился относительно 2022 года, были даже периоды ажиотажа, но на вторичные квартиры он продолжает снижаться. На рынок по-прежнему активно влияет ипотека — она двигает спрос в случае новостроек и придерживает его на вторичном рынке. У цен на жилье в этих сегментах тоже разнонаправленные тренды — на первичном рынке цены продолжают рост, на вторичном — затормозили рост. Подробнее про ситуацию рассказали эксперты «Этажей» в Сургуте.

Новостройки

Сейчас на рынке новостроек порядка 80-90% квартир реализуются на этапе строительства, это говорит о повышенном спросе на первичное жилье в Сургуте, отметила и.о. руководителя департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте Алсу Салихова. В первую очередь покупают ликвидные лоты: одно- и двухкомнатные квартиры.

«Практически у всех застройщиков на момент ввода дома в эксплуатацию почти не остается свободных квартир: их раскупают. Это толкает цены вверх: за год цена квадратного метра в новостройках выросла на 7,5%, до 124 тысяч рублей», — отмечает эксперт.

Сейчас до 60% спроса на новостройки поддерживают программы льготной ипотеки, поэтому большинство застройщиков коллаборируются с банками и разрабатывают совместные акции. Например, субсидирование ставок и другие условия, которые помогают клиентам снижать издержки по обслуживанию ипотеки, отмечает Алсу Салихова.

В первом полугодии рынок будет поддерживать льготная ипотека, даже несмотря на рост с 23 декабря первоначального взноса до 30%. Так что перспективы первичного сегмента, по мнению Алсу Салиховой, более чем хорошие. На вторую половину года, по прогнозам, ключевая ставка снизится, а вместе с ней опустятся до приемлемого уровня и ставки по обычным ипотекам, что позволит потребителям оформлять не только льготные кредиты на квартиры от застройщика.

«В Сургуте в 2024 году будут новые проекты, об этом нам сообщают девелоперы-партнеры. Конечно, некоторые застройщики могут временно отложить запуски, чтобы понять, как новые изменения отразятся на продажах. Это может привести к еще большему сокращению товарной полки и росту цен», — отмечает эксперт.

В то же время в сегменте новостроек заметно растет доля межрегиональных сделок. Сургутяне приобретают жилье в Тюмени, Москве, Петербурге. Потребители как инвестируют, так и покупают жильё для себя. Объемы таких сделок, по оценке эксперта, увеличились кратно с начала года. Вероятно, этот тренд будет актуальным и в 2024 году.

Вторичное жилье

В 2023 году средняя площадь проданных квартир на вторичном рынке Сургута сократилась на 6%, с 50,5 кв. м до 47,5 кв. м. Чаще стали покупать однокомнатные квартиры: их доля в продажах выросла с 47% до 49%, а вот спрос на «трёшки» за год опустился с 13 до 10%.

«В четвертом квартале видим снижение суммы одобренного кредита по вторичному сегменту примерно на 5%. При этом суммы кредитов на новостройки не сократились, а на загородную недвижимость люди стали брать даже больше денег, +6% относительно третьего квартала. Это связано с ростом ипотечных ставок при покупке “вторички” — крупные кредиты обслуживать все дороже, поэтому люди берут деньги для покупки квартир от застройщика и на ИЖС», — отмечает директор компании «Этажи-Сургут» Константин Сыпко.

В то же время цена квадратного метра на вторичном рынке выросла с 103,4 тыс., до 117,9 тыс. рублей. Константин Сыпко отмечает: это соизмеримо с ростом цен на первичном рынке.

«В ноябре мы впервые заметили небольшой спад стоимости жилья на 1,2% относительно октября. Про снижение цен на “вторичке” пока говорить рано, но можно предположить, что уже есть тенденция к остановке их роста», — отмечает эксперт.

«Если уровень инфляции не будет снижаться, то ЦБ будет вынужден держать нынешнюю ключевую ставку. Это повлечет еще большее снижение спроса, и как результат — снижение цен. С учетом динамики ключевой ставки за прошлые годы можно предположить, что этот период продлится до шести месяцев. При этом мы не наблюдаем снижения спроса на новостройки и строительство частных домов», — отмечает Константин Сыпко.

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ИП Валтиев А.В.


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Сегодня в 18:39, просмотров: 175, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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