В какой части Тюмени искать жильё деловым людям

В проекте есть уже сданные дома. Фото: Этажи

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Тюмень — один из городов, куда чаще всего переезжают сургутяне, отметили в « Этажах ». В первой части обзора мы разобрались, какие тюменские районы подходят для студентов, семей с детьми и инвесторов. А сейчас расскажем, в какой части города искать жильё деловым людям, и где можно найти загородное спокойствие.

Район ДОК

Близость к деловому кластеру делает ДОК привлекательным для деловых и активных людей, чья работа сосредоточена в центре города.

Специалист по недвижимости «Этажей» Никита Кышко отмечает, что ДОК находится на первом месте среди самых инвестиционно привлекательных районов.Скоро здесь должна появиться транспортная развязка. Это станет новым импульсом развития района и поднимет цены в местных ЖК.

Район застраивают недавно, но здесь уже восемь жилых комплексов, есть сданные дома. Стоимость за «квадрат» однокомнатной квартиры от 109 до 194 тыс. руб. Эксперт советует присмотреться к проектам «ДОК», «Октябрьский», «Чемпионский», «Ютта».

5-й заречный микрорайон

Это новый район города, и тоже недалеко от центра. Он входит в топ-3 перспективных районов, отмечает риелтор.

Большой плюс — новая трехуровневая развязка, которая упрощает путь от дома до работы.

Первым там появился ЖК «Горизонт», уже готов ЖК «Ария», строятся ЖК «Опера» и «Маэстро», на этапе котлована находятся проекты «Космо» и «Этика». Диапазон цен в локации от 127 тыс. до 189 тыс. за кв. метр однокомнатной квартиры.

На начальной стадии строительства, сдать обещают в 2025 году

4-й Заречный микрорайон

Локация также инвестиционно привлекательна, инаходится на этапе формирования. Здесь девелопер «Брусника» возводит ЖК «Зарека», «Европейский квартал» и «Европейский дом у озера», а «Страна девелопмент» — ЖК «Европейский берег». Все проекты комплексные: не только жилье, но и развитие ближайших территорий и создание качественной городской среды. Однако квартиры в этих ЖК не бюджетные: от 160-170 тыс. за кв. метр. Но спрос, отмечает Никита Кышко, на них активный.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год

ЖК «Европейский квартал». В проекте есть готовые дома

Заречный микрорайон и центр города

Если вы постоянно в разъездах, или хотите иметь доходную квартиру, можно присмотреться к апартаментам. В районе Заречный есть комплекс «Салют». Дома уже готовы, сдавать апартаменты можно сразу после покупки. Стартовые цены за квадратный метр однокомнатной квартиры — от 130 тыс. рублей.

В Центральном районе есть готовый коливинг «Зёрна» — бывшая гостиница «Колос» после реновации. Там продаются лоты с ремонтом и частичной меблировкой. Можно рассмотреть и проекты бизнес-класса: «1А Првомайская» и White House. Последний комплекс возводят в самом центре, на перекрестке улиц Республики и Первомайской. Стартовые цены — 153, 231 и 296 тыс. рублей соответственно.

Квартал «1А Первомайская» в центре Тюмени

Для тихой размеренной жизни эксперт рекомендует рассмотреть таунхаусы, у которых есть и парковочное место, и собственный участок.

ЖК «Зелёные аллеи»

Это малоэтажный район с таунхаусами и многоквартирными домами до пяти этажей. Из локации достаточно удобно добираться до города, отмечает Никита Кышко, но в то же время есть близость к природе.

Цены, по мнению эксперта, в этом районе приемлемые: таунхаус можно приобрести от 9 млн рублей. За 14 млн можно стать обладателем большой квартиры в дуплексе (дома на два хозяина) и просторного участка.

ЖК «Зелёные аллеи». Есть готовые дома и строящееся жилье

ЖК «Ритмы»

Этот проект также стоит рассматривать как отдельный микрорайон. Здесь есть территория с малоэтажными домами, где запроектированы квартиры с террасами, а также зона с таунхаусами и коттеджами.

Проект ближе к городу, чем «Зелёные аллеи» — всего в 5 км от центра, но ехать придется по достаточно загруженным дорогам, предупреждает эксперт. Из преимуществ района можно отметить планы девелопера по созданию парка, строительство школы с детским садом и досугового центра с торговыми галереями.

В этой локации цена кв. метра в квартирах начинается от 120-140 тыс. рублей, а в таунхаусах от 110 тыс. рублей.

ЖК «Ритмы» находится вблизи большого зеленого массива

В Тюмени сейчас более 100 строящихся ЖК, а в базе «Этажей» по этим проектам — больше 16 000 квартир. Подобрать подходящий вариант помогут эксперты по недвижимости, для этого достаточно оставить заявку на etagi.com .



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ИП Валтиев А.В.