Одно из самых популярных направлений для сургутян — Тюмень

В Сургуте не самая большая полка новостроек, и зачастую за новыми квартирами горожане едут в другие города. Одно из самых популярных направлений — Тюмень, отмечают в «Этажах». В первой части нашего обзора мы разберемся какие районы и ЖК подходят для студентов, инвесторов и семей с детьми. А во второй, которая выйдет позже, — какие локации подойдут для карьеристов, любящих активный образ жизни, и тех, кто наоборот хочет избавиться от городской суеты.

Для студентов или инвесторов, которые планируют сдавать квартиры молодым людям

Район Дом Обороны

В локации находится большая часть высших учебных заведений Тюмени. В целом район обжитый, с устоявшейся инфраструктурой, рядом есть удобная транспортная развязка.

Для студентов с ограниченным бюджетом подойдет ЖК «Озерный парк». Здесь квартиры реализуют с готовым ремонтом, есть студии и однокомнатные, а стоимость кв. метра начинается от 145,6 тыс. рублей.

Район ДОК

Этот район находится недалеко от Дома Обороны, но с точки зрения перспективы развития и роста стоимости недвижимости, это место войдет в топ самых интересных в Тюмени, считает специалист по недвижимости «Этажей» Никита Кышко.

«ДОК — ближайший комплексно развивающийся район к центральной и деловой части города с большим ассортиментом строящихся ЖК при этом за приемлемую цену. Из минусов — временная невзрачность из-за хода строительных работ, а школа и детский сад не рассчитаны на растущий поток новых детей. Но тут будет развиваться транспортная и социальная инфраструктура. Появится три моста новые школы и детсады. Район точно подходит для инвестиций и для студентов», — комментирует Никита Кышко.

Товарная полка района ДОК богата на выбор ЖК. Стоимость за кв. метр однокомнатной квартиры в проектах варьируется от 109 до 194 тыс. руб. за кв. м. Эксперт советует присмотреться к ЖК «Октябрьский», «ДОК», «Чемпионский», «Ютта».

Для семейных людей или инвесторов, которые планируют сдавать им жилье

Район Лесобаза

Это один из самых недооцененных районов города, отмечает Никита Кышко. Мнение о Лесобазе испорчено из-за маргинального прошлого локации и большого количества промышленных зон. Однако сейчас он будет активно развиваться.

«Вся старая застройка этой локации попала в проект реновации. Между девелоперами уже поделили территории, многие уже приступили к реализации новых проектов. Цены в данный момент здесь невысокие, но это временно. С каждым этапом ввода в эксплуатацию очередей жилья они будут меняться», — отмечает специалист по недвижимости «Этажей».

К плюсам района можно отнести транспортную доступность, достаточное количество соцобъектов (в 2023 году тут ввели в эксплуатацию самую большую школу в Тюмени), живописность локации и большое количество вариантов ЖК.

Стоит присмотреться к ЖК «Тура-2» (цены от 103 тыс. руб. за «квадрат» за однокомнатную квартиру), «Онегин у Озера» (от 127 тыс. руб.). Есть малоэтажные проекты ЖК «Скандиа. Квартал у озера», «Окланд» и «Верно». Тут стоимость кв. метра «однушки» — 121-127 тыс. руб.

Малоэтажный ЖК «Скандиа. Квартал у озера». В этом проекте есть уже готовые дома

Район Тюменская Слобода

Это развитый новый район, который подойдет семьям с детьми. Кварталы возводят по принципу «город в городе». Здесь уже есть необходимая инфраструктура: две школы, два детских сада, поликлиника. Но цены из-за ввода новой инфраструктуры растут. Как отмечает эксперт, еще в августе средняя цена однокомнатной квартиры была 4,7 млн руб., то в сентябре, после ввода второй школы, она выросла на 300-500 тыс. рублей.

ЖК «Уездные кварталы». В районе хорошо развита инфраструктура

Из новой застройки в этой локации можно рассмотреть «Уездные кварталы», тут цены на «однушку» начинаются от 137 тыс. за кв. м

Если рассматривать подобный семейную локацию, но на перспективу, то стоит иметь в виду район Комарова парк, советует специалист. Например, ЖК «Гранд квартал».

«Он находится по соседству с Тюменской слободой. Крупные транспортные артерии доведены до района, но более мелкие подъезды к самим жилым комплексам и домам еще не проложены. Но это временно и, думаю, что к началу следующего летнего сезона проблема будет устранена. Цена “квадрата” на однокомнатную тут сбалансированная, варьируется от 130 до 140 тыс. руб.», — отмечает Никита Кышко.