Советы для тех, кто собирается покупать квартиру

27 октября Центробанк поднял ключевую ставку — четвертый раз за последние полгода. Вслед за этим стали повышаться ставки по ипотеке: в октябре средняя одобренная ставка на вторичное жильё составила 14%. Так что покупатели недвижимости ищут все доступные варианты, которые позволят сократить ипотечные расходы. Разобрали эти возможности со специалистом по ипотечному кредитованию Татьяной Решетниковой, экспертом компании «Этажи».

Если у вас уже есть одобрение

По словам эксперта, некоторые банки могут сохранить ранее одобренную ставку на определенный период. Ключевая ставка повысилась на прошлой неделе, и не все банки успели изменить условия и пересмотреть старые одобрения. «Поэтому, если поспешить, то можно успеть и оформить ипотеку по прежним условиям», — сказала Решетникова.

Возможности вторичного рынка

Покупая квартиру на вторичном рынке, можно «приобрести» и невыплаченную за неё ипотеку. «Квартира с обременением» может стать подарком, если собственник оформил жилкредит по низким ставкам — 8-9%, и банк согласен «переуступить» эти условия вам. Где найти квартиру, на которую оформлена выгодная ипотека? Шансы выше у крупных игроков рынка за счёт их объёма базы и экспертизы на рынке недвижимости.

Возможности рынка новостроек и загородного строительства

Ставки по программам льготного кредитования поднимать пока не стали. «Семейная ипотека» (максимальная ставка до 6%) и «Ипотека с господдержкой» (ставки до 8%) позволяют купить строящееся или готовое жильё от застройщика (или перекупить у дольщика на этапе строительства), а также построить свой дом.

«Программы максимально доступные. Если ребёнок родился после 1 января 2018 года — вы уже подходите под "Семейную ипотеку", а "Господдержку" может оформить вообще любой гражданин РФ! Если есть потребность в расширении или смене жилья — обязательно рассмотрите эти возможности. Некоторые застройщики сдают квартиры с готовым ремонтом, что приближает их к формату "заезжай и живи" — этим нужно пользоваться», — уверена Татьяна Решетникова.

Эксперт напоминает, что в Сургуте по льготным программам в кредит можно взять только 6 миллионов. Но есть «комбо-ипотека» — увеличение суммы кредита: так можно приобрести более просторную и дорогую квартиру. Есть различные условия «комбо-ипотеки», их лучше изучать с экспертом и делать индивидуальный просчёт — будут они выгодны в вашем случае, или нет.

Также есть различные виды акционных программ: субсидирование ставок от застройщиков, рассрочка первоначального взноса на 3, 6 или 12 месяцев, траншевая ипотека — которая выдаётся частями, и платежи по первому траншу во время строительства дома могут составлять всего несколько рублей (в зависимости от размера первого транша и условий ипотечной программы — эти условия вы тоже можете уточнить у консультанта).

Субсидии, которые можно направить на покупку жилья

На улучшение жилищных условий можно направить средства «Материнского капитала» — он составляет 586 946 рублей за первого ребёнка и от 188 681 рублей за второго ребенка. Также есть субсидии для молодых семей — возраст супругов до 35 лет, сумма может покрывать до 40% стоимости жилья (для этого семью должны признать нуждающейся в улучшении условий), и однократной субсидии многодетным семьям — в размере 450 000 рублей на третьего или последующего ребенка, эти деньги можно направить только на погашение ипотеки. Нюансов у субсидий много, и условия лучше уточнять у специалистов рынка недвижимости.

Другие специальные условия

Некоторые банки позволяют «купить» сниженную ставку по ипотеке: вы делаете единовременный платёж, и банк снижает ставку. Платёж может внести как покупатель, так и продавец недвижимости. Опция позволяет снизить ежемесячный платёж и получить выгоду на долгом сроке кредита. Если планируете закрыть ипотеку быстро — в срок до 8 лет — то такая опция может не принести выгоды.

А если вы оформляете кредит с помощью «Этажей», то можете получить скидку на ипотеку*. За помощь в оформлении ипотеки вы не платите, а если покупаете квартиру от застройщика — то вообще получаете услуги «Этажей» бесплатно. Скидка действует на первичном, вторичном и загородном рынках, значительно расширяя ваши возможности.

«Снизить расходы на покупку и частично компенсировать ставку помогает налоговый вычет. Каждый покупатель раз в жизни может получить возврат до 260 тыс.руб. с покупки жилья и вернуть 13% с переплаты банку по ипотеке. Максимальный возврат с процентов — 360 тыс.руб. Супруги могут реализовать свое право одновременно с одной покупки квартиры в ипотеку и вернуть до 1,3 миллионов», — резюмировала Татьяна Решетникова.

Если вам нужна консультация по оформлению ипотеки — вы можете обратиться к экспертам компании «Этажи». Консультацию и помощь в подборе и оформлении жилищного кредита в банке компания предоставляет бесплатно.

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает банк ВТБ (ПАО).

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