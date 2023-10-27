Сервис и комфорт доступны даже жителям простых новостроек

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Турецкая недвижимость: частные пляжи и all inclusive в простом ЖК // ФОТО

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Турецкая недвижимость: частные пляжи и all inclusive в простом ЖК // ФОТО
Фото: Этажи

Erid: Kra23jpHn

Россияне продолжают покупать жилье в Турции: в сентябре соотечественники купили 722 турецких объекта недвижимости, сообщает Турецкий институт статистики. По его данным, в день россияне совершают порядка 30 сделок.

Сколько стоит жилье в Турции?

По росту стоимости жилья Турция — один из мировых лидеров. По данным аналитического агентства в области недвижимости Endeksa, с сентября 2022 по август 2023 года недвижимость в крупных городах подорожала на 109%. «Евростат» сообщает, что за последние 12 лет средняя стоимость турецкого жилья выросла в 10 раз.

При этом цены сопоставимы с российскими. В популярной у жителей России Аланье метр жилья стоит порядка 161 тыс.руб. По аналогичным ценам в Сургуте можно купить вторичку.

Эта квартира в Сургуте продается за 155 тыс.руб. за квадрат. Её площадь — 38,7 кв.м., цена 6 миллионов.

Фото etagi.com

Эта квартира в Аланье стоит 113 тысяч за квадрат. Площадь — 100 кв.м., цена — 11,3 млн руб. Море в пешей доступность входит в стоимость.

Фото etagi.com

В каком жилье живут в Турции?

Апартаменты

Так в Турции называются квартиры — дайре. Типичная планировка подразумевает кухню-гостиную и спальные комнаты. Система подсчета комнат отличается от нашей: нет «однушек», «двушек» и «трешек». Комнатность обозначается «1 + 1», «2 + 1», «3 + 2», где первая цифра — спальни, вторая — гостиные. Площадь считается не по внутренним стенам (net), а по внешним (brut). При brut 57 кв.м. net окажется всего 48,9 кв.м.

На бытовом уровне маленькими считаются даже квартиры 40-60 м2. «Любовь к большим площадям — отголосок традиций страны: раньше семьи были большими, и в одном доме проживали сразу несколько поколений», — рассказывает Варвара Гусева, которая сейчас живет и работает в Турции.

Но малогабаритное жилье все-таки строится: с падением лиры, ростом городов и притоком иностранцев на него может появиться больший запрос.

Резиденции

Так называют элитные апартаменты. Они обычно располагаются в домах на 4-5 этажей. Владелец получает готовый ремонт квартиры с высоким качеством отделки, умным домом, консьерж-сервисом и другими удобствами.

Сите в Анталье, фото etagi.com

Застройка ведётся преимущественно комплексная. Турецкие комплексы, сите, не похожи на наши ЖК. В сите могут находиться сразу и отели, и многоквартирные дома, и виллы. На территории обычно есть фитнес-залы, бассейн, иногда — аквапарк,магазины, частный пляж. Некоторые сите могут напоминать город в городе. «При этом апартаменты в сите не стоят баснословных денег. Это жилье не для богачей, а для среднего класса», — рассказывает Варвара.

Дуплексы

Дуплексом называют двухэтажную квартиру. Если дуплекс располагается на нижних этажах здания и имеет свой выход в сад, его называют бахче-дуплексом.

Сказочный вид из дуплекса в районе Авсаллар, Алания.

Фото etagi.com

Пентхаусы

Пентхаус — это дуплекс премиум-класса. Он располагается на двух последних этажах и включает в себя территорию крыши. Хозяева дуплекса могут использовать крышу как угодно — например, поставить на ней бассейн. Или джакузи.

Фото etagi.com

Таунхаусы

Таунхаусами называются двух-трехэтажные дома на несколько семей. Дома стоят на общей территории, имеют отдельные входы и одну смежную с с соседним строением стенку.

Виллы

Это дома класса люкс. Они могут стоять отдельно или в коттеджных поселках. Преимущество последних — инфраструктура: можно жить в собственном доме и иметь под боком аквапарк, кофейни и хамамы, магазины и фитнес-центры.

Виллы строятся преимущественно для иностранцев, готовых инвестировать в турецкое жилье. Нередко домики у моря есть и у турецких семей — но более скромные.

Четырехуровневая вилла, 604 м2: кухня-гостиная, четыре спальни, две террасы и балкон.

Фото: etagi.com

Виллы полностью укомплектованы: мебель, техника, электроника.

Фото: etagi.com

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Erid: Kra23jpHn
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27 октября в 09:41, просмотров: 283, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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