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Доход под 100 тысяч рублей после вуза — миф или реальность?

Риелтор по аренде жилья — хорошо оплачиваемая работа

Доход под 100 тысяч рублей после вуза — миф или реальность?
Фото: unsplash.com

Найти хорошо оплачиваемую работу после университета, а тем более будучи студентом сложно, но возможно. Например — риелтор по аренде жилья.

Сотрудничать департаментом аренды компании «Этажи» начинают люди достаточно молодые — от 20 лет. Что привлекает молодежь в риелторстве и почему многие начинают с аренды — рассказывает руководитель руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» Валерия Сотник.

— В аренде адаптироваться новичку легче, чем в продажах жилья. Это хороший старт карьеры после вуза, так как у большинства нет ещё практических навыков. Кто-то работает параллельно с обучением на заочном отделении. К нам можно прийти без опыта в недвижимости или в продажах. При этом у нас нет потолка по заработку, можно довольно быстро выйти на высокий доход.

— А как без опыта разобраться во всех тонкостях аренды?

— Мы всему научим. Тест-драйв для новичка длится три дня. За это время мы даем все базовые знания по рынку аренды: как искать объекты, как составлять договоры, как общаться с клиентами. Единственное, что требуется от человека — это желание учиться. Затем, в течение трех месяцев риелтор будет в когорте новичков. В любых непонятных ситуациях начинающему специалисту по аренду будет помогать большая команда: наставник, руководитель и все коллеги. У нас очень дружный коллектив, к каждому можно подойти с вопросом — все расскажут, подскажут. Первые сделки, риелтор проводит с помощью наставника. Он перепроверяет документы, чтобы все было грамотно, так что беспокоиться не стоит — ни новичку, ни его клиенту. После трех месяцев человек становится опытным риелтором по аренде и уже сам может помогать новобранцам.

Какой доход у новичков при этом?

— Начинается от 20 тыс. рублей, но все зависит от знаний и мотивации. Некоторые стартуют в первый месяц с 20-40 тыс. рублей, у кого-то получается заработать 50-60 тыс. Важно, что в первые три месяца, нарабатываются навыки, которые потом могут приносить стабильные 100-200 тысяч рублей. Столько у нас зарабатывают опытные риелторы. Самый большой доход, который наш релтор-партнер по аренде получил в 2022 году, — составил 500 тыс. рублей.

Как долго вы сотрудничаете с риелторами?

— Со многими партнерами в нашем департаменте мы сотрудничаем уже 5-6 лет. У нас есть два риелтора, которые уходили в другие компании, но в итоге все равно вернулись к нам в департамент аренды.

— А какие есть перспективы для развития?

— В дальнейшем риелторы могут развиваться как внутри департамента: стать наставником, менеджером, руководителем, переехать в другой город или даже страну и стать там руководителем направления, так и в других департаментах. Например, у нас есть риелторы, которых мы знаем уже более 10 лет, они начинали с аренды, но сейчас сотрудничают с департаментом продаж. Отмечу, что 20-30% наших партнеров всегда переходят в продажи. Для этого достаточно пройти обучение и сдать экзамен.

В Этажах, в целом, большое внимание уделяется обучениям. Есть профессиональные вебинары и курсы, где можно углубиться в юридические нюансы, особенности рынков. А есть по личностному росту, например, как вести персональный блог или по постановке речи.

У нас есть и вертикальное и горизонтальное развитие карьеры. Здесь практически безграничные возможности как в доходе, так и в личном развитии. Не исключено, что сейчас вы начнете как риелтор по аренде жилья, а через пять лет станете директором нового филиала.

Чтобы начать свой путь риелтора, достаточно позвонить по телефону +7 (3462) 44-22-11 в компанию «Этажи». Узнать о компании больше можно на сайте https://surgut.etagi.com/t/rabota/


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21 августа в 18:00, просмотров: 646, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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